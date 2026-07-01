3 ملفات ساخنة في الأهلي.. جراديشار ورضا سليم وأشرف داري "تفاصيل"

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن آخر تطورات ملفات اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى وجود تحركات بشأن أكثر من لاعب داخل الفريق.

وقال محمود شوقي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، إن الأهلي تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الروسي للتعاقد مع جراديشار على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو، موضحًا أن إدارة النادي أبدت ترحيبًا بإتمام الصفقة.

وأضاف أن المفاوضات تعثرت بسبب راتب اللاعب، بعدما طلب النادي الروسي من الأهلي تحمل جزء من قيمة راتبه، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء. وأشار إلى أن الأهلي حاول التفاوض مع جراديشار لتخفيض راتبه، إلا أن وكيل اللاعب رفض هذا المقترح، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في ملف إعارته.

وفيما يتعلق بمستقبل رضا سليم، أوضح شوقي أن وكيل اللاعب أبلغ الأهلي بوجود عروض خارجية، إلا أن الأندية المهتمة لا ترغب في تلبية المطالب المالية التي حددها النادي، مضيفًا أن وكيل اللاعب يتمسك بخيارين فقط، إما استمرار رضا سليم مع الأهلي أو رحيله مجانًا.

وعن المدافع أشرف داري، أكد شوقي أن الأهلي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب، مشيرًا إلى أنه سيصل إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة للانتظام في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.