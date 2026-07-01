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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبحث عن حلول لأزمة اللاعبين المعارين

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تطورات ملف المحترفين المعارين داخل النادي الأهلي، مشيرة إلى أن النادي لا يزال يواجه صعوبات في تسويق بعض اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، وعلى رأسهم جراديشار.

وقالت ريهام حمدي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب ON"، إن الأهلي يسعى للتخلص من عبء بعض الرواتب الكبيرة، إلا أن ملف جراديشار لا يزال يمثل تحديًا أمام إدارة النادي.

وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة محدودة بعدما تقدم نادي جيور المجري بطلب للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، إلا أن المفاوضات توقفت مجددًا بسبب الخلاف حول الراتب.

وأضافت أن النادي المجري عرض راتبًا أقل من الذي يتقاضاه اللاعب مع الأهلي، في حين تمسك جراديشار بالحصول على راتبه كاملًا، رافضًا التنازل عن أي جزء منه.

وأكدت أن الفجوة المالية بين عرض النادي المجري ومطالب اللاعب كانت كبيرة، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات وعودة الملف إلى نقطة الصفر، لتستمر أزمة تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ريهام حمدي النادي الأهلي جراديشار الأهلي النادي المجري إدارة النادي

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