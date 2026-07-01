شوبير: تصعيد 5 مواهب شابة في الأهلي للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، أن إدارة النادي قررت تصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين والشباب وقيدهم ضمن قائمة الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار هم: محمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا، ومحمد رأفت، وعمر سيد معوض، وأحمد عابدين، في خطوة تستهدف منح الفرصة للعناصر الواعدة داخل النادي.

وفي سياق آخر، أكد شوبير أن الأهلي لم يتلقَّ أي عروض رسمية للتعاقد مع لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، باستثناء عرض نادي الرياض السعودي لضم محمود حسن تريزيجيه.

وأضاف أن ما يتردد بشأن وجود عرض أمريكي للتعاقد مع إمام عاشور لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن العرض المقدم لتريزيجيه هو الوحيد الذي وصل إلى النادي بشكل رسمي حتى الآن.