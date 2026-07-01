واخدة المونديال جد.. شوبير يشيد بفوز فرنسا على السويد

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز منتخب فرنسا على السويد في كأس العالم بثلاثية.

وكتب شوبير، من خلال حسابه الشخصي على موقع “إكس”: “فرنسا من أكتر المنتخبات اللي واخدة المونديال جد أوي، شرسة على المرمى، هجوم مرعب، دايمًا هتلاقي في حلول خاصة لو عندك داهية زي مبابي الحاسم بشكل خيالي وراااايق أوي.. فرنسا ربما تكون الأكثر إقناعا وترشحها بسهولة للتتويج باللقب.. حتى الآن.. وافتكر حتى الآن دي لأن كل شيء وارد في كرة القدم، خاصة في النسخة الحالية من كأس العالم!”.

وأنهى منتخب فرنسا المباراة متفوقا على نظيره السويد، بثلاثة أهداف في المواجهة المقامة على ملعب نيويورك - نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيل يضم: مايك ماينان في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس ديني، جول كوندي، ويليام ساليبا، ودايوت أوباميكانو، وفي الوسط أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، بينما يقود الهجوم الثنائي برادلي باركولا وكيليان مبابي.

في المقابل، بدأ المنتخب السويدي اللقاء بتشكيل مكون من: جاكوب ويدل زيترستروم في حراسة المرمى، وأمامه غوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، جابرييل جودموندسون، دانيال سفينسون، وإليوت سترود، وفي الوسط لوكاس بيرجفال وياسين أياري، بينما يقود الخط الأمامي ألكسندر إيساك، أنتوني إيلانجا، وفيكتور جيوكيريس.