صراع خليجي على ضم محمد علي بن رمضان من الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب الأهلي محمد علي بن رمضان، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال محمود شوقي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، إن نادي الشمال القطري تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي لشراء عقد محمد علي بن رمضان مقابل مليون و200 ألف دولار.

وأوضح أن إدارة الأهلي لا تمانع في مناقشة العرض، لكنها تسعى للحصول على مقابل مالي أكبر قبل الموافقة على إتمام الصفقة.

وأضاف شوقي أن اللاعب يميل حتى الآن إلى الانتقال لصفوف الشمال القطري، رغم وجود اهتمام من نادي الحزم السعودي، الذي يرغب أيضًا في التعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، في ظل استمرار الاتصالات بين الأطراف المختلفة لحسم مستقبل اللاعب.