لتعزيز الهجوم.. ليفربول يعيد عمر مرموش إلى دائرة اهتماماته

يواصل نادي ليفربول البحث عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يضع التعاقد مع جناح أيمن جديد ضمن أولوياته، بعد تراجعه عن فكرة ضم يان ديوماندي من لايبزيج.

وبحسب تقرير نشره موقع Anfield Watch، فإن ليفربول قد يعيد اهتمامه بضم الدولي المصري عمر مرموش، بعدما كان قريبًا من التعاقد معه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن إمكانية رحيل فيدريكو كييزا، إلى جانب الحاجة إلى تدعيم الجبهة اليمنى، دفعت إدارة الريدز للبحث عن خيارات جديدة، ويأتي مرموش ضمن أبرز الأسماء المطروحة، نظرًا لقدرته على اللعب في مركز الجناح الأيمن أو رأس الحربة.

وأضاف أن مانشستر سيتي قد يبحث عن مهاجم جديد ليكون بديلًا لإيرلينج هالاند، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل مرموش في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وأوضح التقرير أن التعاقد مع مرموش لن يكون سهلًا أو منخفض التكلفة، خاصة في ظل المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي، إلى جانب القيمة الفنية والتسويقية التي يتمتع بها اللاعب.

ويملك مرموش سجلًا تهديفيًا مميزًا، إذ سجل 87 هدفًا وصنع 27 آخرين خلال مسيرته، بينما قدم أفضل مواسمه في 2024-2025 بعدما أحرز 28 هدفًا، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا لتدعيم هجوم ليفربول.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مرموش يمتلك المقومات التي تساعده على التأقلم سريعًا مع أسلوب لعب ليفربول، ليبقى أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.