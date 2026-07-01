قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهور تمساح في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة .. والجهات المختصة تفحص الواقعة
3 أيام عطلة متتالية.. جدول الإجازات الرسمية 2026
الكونغو تتفوق على منتخب إنجلترا بهدف في الشوط الأول بالمونديال
حقيقة احتجاز جثمان بمستشفيات جامعة قناة السويس.. بيان رسمي يحسم الجدل
إحالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة و6 آخرين للجنايات في واقعة مشاجرة الوحدة الصحية
أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم
القبض على المتهم بإدارة 72 موقع إلكتروني يبث أفلام ومسلسلات مسروقة
حبس سائق رئيس مدينة طابا 4 أيام.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الحادث
أستاذ علوم سياسية: غموض اتفاق واشنطن وطهران يُفجر الخلافات.. ومخاوف من فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز
الكهرباء تبدأ تقنين أوضاع أكثر من مليون عداد كودي .. وخطة لتحويلها إلى عدادات قانونية
احتجاجات واسعة في جنوب أفريقيا ضد الهجرة غير الشرعية.. واستنفار للشرطة
26 مدرسة في 14 محافظة| خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لتعزيز الهجوم.. ليفربول يعيد عمر مرموش إلى دائرة اهتماماته

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

يواصل نادي ليفربول البحث عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يضع التعاقد مع جناح أيمن جديد ضمن أولوياته، بعد تراجعه عن فكرة ضم يان ديوماندي من لايبزيج.

وبحسب تقرير نشره موقع Anfield Watch، فإن ليفربول قد يعيد اهتمامه بضم الدولي المصري عمر مرموش، بعدما كان قريبًا من التعاقد معه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن إمكانية رحيل فيدريكو كييزا، إلى جانب الحاجة إلى تدعيم الجبهة اليمنى، دفعت إدارة الريدز للبحث عن خيارات جديدة، ويأتي مرموش ضمن أبرز الأسماء المطروحة، نظرًا لقدرته على اللعب في مركز الجناح الأيمن أو رأس الحربة.

وأضاف أن مانشستر سيتي قد يبحث عن مهاجم جديد ليكون بديلًا لإيرلينج هالاند، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل مرموش في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وأوضح التقرير أن التعاقد مع مرموش لن يكون سهلًا أو منخفض التكلفة، خاصة في ظل المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي، إلى جانب القيمة الفنية والتسويقية التي يتمتع بها اللاعب.

ويملك مرموش سجلًا تهديفيًا مميزًا، إذ سجل 87 هدفًا وصنع 27 آخرين خلال مسيرته، بينما قدم أفضل مواسمه في 2024-2025 بعدما أحرز 28 هدفًا، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا لتدعيم هجوم ليفربول.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مرموش يمتلك المقومات التي تساعده على التأقلم سريعًا مع أسلوب لعب ليفربول، ليبقى أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ليفربول عمر مرموش الدوري الإنجليزي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء لأسر الأطفال ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة بنطاق مركز أبوتيج

محافظ أسيوط يعزي أسر ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة بنطاق مركز أبوتيج

محافظ دمياط

محافظ دمياط يناقش مخطط تغطية قرية الخياطة بخدمات الصرف الصحي

جانب من الحملة

ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالقليوبية

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد