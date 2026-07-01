تشكيل اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي

​في خطوة هامة تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير قطاع كرة القدم بالنادي الإسماعيلي أعلنت اللجنة المؤقته لإدارة النادي الإسماعيلي عن تشكيل اللجنة الفنية لكرة القدم، والتي تضم نخبة من أبناء النادي المخلصين وهم كابتن/ أشرف خضر

كابتن/ أبو طالب العيسوي كابتن/ أيمن الجمل

حيث تم استعراض ​مهام اللجنة

حيث ​سيتولى أعضاء اللجنة الفنية مهام محددة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الكرة داخل النادي وتشمل:

*​إعادة تقييم شاملة بمراجعة كافة اللوائح والتعاقدات الخاصة بقطاع الكرة.

*​التخطيط الفني و وضع رؤية واضحة لترشيحات اللاعبين الجدد وتصعيد المواهب الشابة من قطاع الناشئين.

*​تطوير و تفعيل نظام كشفي احترافي لاكتشاف المواهب.

*​الهيكلة المالية و تقييم عقود اللاعبين الحالية وتحديد القيمة السوقية العادلة لهم.

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​وثمنت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي الروح الوطنية والمبادرة النبيلة لاعضاء اللجنه الثلاثة حيث أجمعوا على التبرع بقيمة رواتبهم لصالح النادي تأكيداً منهم على وقوفهم بجانب ناديهم في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع.

​ وتتبع اللجنة الفنية في عملها واختصاصاتها لجنة إدارة النادي مباشرة لضمان التنسيق التام وتوحيد الرؤى نحو مستقبل أفضل للدراويش.