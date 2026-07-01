ضربة جديدة للزمالك.. سيف الدين الجزيري يتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بمستحقاته

تقدم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكوى رسمية ضد القلعة البيضاء للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، في خطوة جديدة قد تزيد من أزمات النادي خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية تونسية، فإن الجزيري قرر اللجوء إلى الجهات المختصة بعد تعثر حصوله على مستحقاته، رغم المحاولات السابقة لحل الأزمة بشكل ودي مع إدارة الزمالك.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الزمالك إلى إنهاء عدد من الملفات المالية العالقة، لتجنب أي عقوبات جديدة قد تؤثر على موقف النادي، خاصة فيما يتعلق بملف قيد اللاعبين خلال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات من جانب إدارة الزمالك لمحاولة احتواء الأزمة والوصول إلى تسوية مع اللاعب، بما يحفظ حقوق الطرفين ويجنب النادي تصعيدًا قانونيًا جديدًا.