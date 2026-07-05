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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال مبادرة "بطاقتك حقوقك"، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، لتقديم خدمات استخراج البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والعشوائية والمهمشة.

وأشاد المحافظ بالدور البارز الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يمثل أحد أهم مقومات المواطنة، لما يترتب عليه من إتاحة الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى استمرار جهود المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستخراج البطاقات للسيدات غير القادرات بجميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في تسليم ١٠٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان، مع إعفائهن من أي غرامات، وذلك على مدار شهر يونيو ٢٠٢٦، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، وتفعيلًا لمبادرة "بطاقتك حقوقك".

وأضافت مقررة الفرع أن أعمال أستخراج البطاقات تمت بعدد من السجلات المدنية بمراكز ومدن المحافظة شملت: [مشتول السوق، الزقازيق، ههيا، الحسينية، أبو حماد، بلبيس، ومنيا القمح].

وأكدت مقررة الفرع حرص المجلس على دعم المرأة وتمكينها من إثبات وجودها القانوني، بما يتيح لها الحصول على الخدمات الحكومية وفرص العمل والأستفادة من المبادرات الصحية والأجتماعية، فضلاً عن تعزيز ثقافة الشمول المالي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتها ودعم جهود التنمية المستدامة.

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