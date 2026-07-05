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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كل فلسطين وغزة بيحبوك.. أول تعليق من الرسام الفلسطيني على صورة حسام حسن

لوحة من بين الأنقاض.. شاب فلسطيني يهدي حسام حسن رسالة امتنان مؤثرة
لوحة من بين الأنقاض.. شاب فلسطيني يهدي حسام حسن رسالة امتنان مؤثرة
إسراء عبدالمطلب

لم يمر احتفال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، برفع العلم الفلسطيني عقب التأهل التاريخي إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم 2026 مرور الكرام داخل قطاع غزة، بل تحول إلى مصدر إلهام للفنان الفلسطيني الشاب مجد المدهون، الذي قرر توثيق تلك اللحظة بلوحة رسمها وسط أنقاض القطاع، وأهداها إلى "العميد" تعبيرًا عن الامتنان لموقفه الإنساني.

وحملت اللوحة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة محبة من غزة إلى مصر، بعدما ظهر الرسام الفلسطيني وهو يحملها مرتديًا العلم المصري على كتفيه، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني تابع احتفال المنتخب المصري كما لو كان انتصارًا يخصه.

لوحة من بين الركام

نشر مجد المدهون، وهو رسام فلسطيني من قطاع غزة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة اللوحة التي رسمها لحسام حسن، وعلق عليها: "رسمتي البسيطة من غزة إهداء للعميد المصري حسام حسن".

وأوضح أن اللوحة جاءت تقديرًا للموقف الذي أبداه المدير الفني للمنتخب المصري عندما احتفل بالفوز على أستراليا وهو يحمل العلم الفلسطيني، معتبرًا أن هذا المشهد عبّر عن انتمائه للقضية الفلسطينية ورسخ مشاعر الأخوة بين الشعبين.

ووثقت اللوحة، اللحظة التي ظهر فيها حسام حسن داخل أرض الملعب رافعًا العلم الفلسطيني، عقب قيادة منتخب مصر إلى إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى دور الـ 16 في كأس العالم.

كل فلسطين وغزة بيحبوك

وفي مقطع فيديو نشره عبر حساباته، وجه الرسام الفلسطيني رسالة مباشرة إلى حسام حسن، قال فيها: "الفوز مصري والفرحة فلسطينية، أحب أقول لكابتن حسام حسن بعد ما رسمته وأهديته هذه الهدية البسيطة من قلب قطاع غزة، إن كل فلسطين وغزة بيحبوك".

وأضاف أن اللوحة ليست مجرد عمل فني، وإنما رسالة شكر وامتنان من أبناء غزة إلى المدير الفني للمنتخب المصري، الذي جعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم حاضرون في لحظة تاريخية عاشها المنتخب المصري.

وأكد أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن المحبة والوفاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقف إنسانية تلامس مشاعر الشعوب.

خمس ساعات لرسم لحظة تاريخية

وكشف مجد المدهون، البالغ من العمر 22 عامًا، أن فكرة اللوحة جاءت بصورة عفوية فور مشاهدته حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني عقب المباراة، دون أي تخطيط مسبق.

وأوضح أن إنجاز اللوحة استغرق نحو 5ساعات فقط، إذ حرص على توثيق تفاصيل المشهد الذي اعتبره من أبرز لحظات البطولة، بعدما جمع بين الإنجاز الرياضي والتضامن الإنساني.

وظهر الرسام خلال تقديم اللوحة واقفًا بين أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، بينما كان العلم المصري يلتف حول كتفيه، في مشهد حمل دلالات رمزية على عمق العلاقة بين الشعبين.

حسام حسن يهدي الفوز إلى الفلسطينيين

وكان حسام حسن قد لفت الأنظار عقب مباراة أستراليا؛ عندما احتفل بالتأهل رافعًا العلم الفلسطيني داخل أرض الملعب، قبل أن يؤكد في تصريحات تلفزيونية أن الفوز مُهدى إلى الشعبين المصري والفلسطيني.

وقال المدير الفني: "قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني الذي يتابع مباريات المنتخب المصري ويشجعه"، مضيفًا: "أتمنى من الله أن ينصرهم ويرحم شهداءهم، وأهدي هذا الفوز للشعب الفلسطيني الطيب الكريم".

غزة تتابع انتصارات الفراعنة

ومنذ انطلاق مشوار المنتخب المصري في كأس العالم 2026، حرص الفلسطينيون في قطاع غزة على متابعة مباريات "الفراعنة" وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، حيث تحولت لقاءات المنتخب إلى مناسبة تجمع الآلاف أمام شاشات العرض.

ويرى كثير من الفلسطينيين أن المنتخب المصري يمثل بالنسبة لهم أحد أبرز رموز الكرة العربية، وهو ما انعكس في الاحتفالات التي شهدها القطاع عقب الفوز على أستراليا، قبل أن تأتي مبادرة الرسام مجد المدهون لتجسد تلك المشاعر في لوحة أصبحت رمزًا للتقدير المتبادل بين الشعبين، ورسالة تؤكد أن الرياضة والفن قادران على بناء جسور المحبة حتى في أصعب الظروف.

من جهته، قال الرسام الفلسطيني مجد المدهون إن رسمه للمدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن؛ جاء تعبيرًا عن الامتنان لموقفه الإنساني بعد رفع العلم الفلسطيني وإهداء فوز منتخب مصر على أستراليا إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن اللوحة كانت "هدية بسيطة من قلب غزة" لتوثيق لحظة تركت أثرًا كبيرًا لدى الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات لـ“صدى البلد”: “أن الرسمة لم تكن مخططًا لها مسبقًا، وإنما جاءت بصورة عفوية فور مشاهدته احتفال حسام حسن عقب المباراة، موضحًا أنه استغرق نحو خمس ساعات في إنجازها، قبل أن يقف بها وسط أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة، مرتديًا العلم المصري، لإيصال رسالة محبة وتقدير إلى الشعب المصري”.

وأكد المدهون أن أبناء غزة تابعوا مباريات المنتخب المصري في كأس العالم 2026 بكل حماس، وأن فرحة تأهل "الفراعنة" إلى دور الـ16 كانت حاضرة داخل القطاع رغم الظروف الإنسانية الصعبة، مضيفًا: "كل فلسطين وغزة بيحبوك"، في رسالة وجهها إلى حسام حسن تقديرًا لموقفه.

حسام حسن منتخب مصر فلسطين رفع العلم الفلسطيني كأس العالم 2026 غزة قطاع غزة مجد المدهون

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