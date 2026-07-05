مشهد واحد من حسام حسن يفجر ضجة عالمية بعد لقطة خطفت مونديال 2026

تحول حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى أحد أبرز الأسماء في الصحافة العالمية بعد قيادته "الفراعنة" لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة لم تتوقف أصداؤها عند حدود النتيجة، بل امتدت إلى المشهد الذي خطف أنظار العالم عندما رفع العلم الفلسطيني وأهدى الانتصار إلى الشعبين المصري والفلسطيني.

وأفردت وكالات الأنباء والصحف الدولية مساحات واسعة لتغطية ما قام به المدير الفني لمنتخب مصر، معتبرة أن احتفاله تجاوز كونه مشهدًا رياضيًا ليصبح إحدى أبرز اللقطات الإنسانية والسياسية في البطولة، خاصة مع انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكالة أسوشيتد برس: حسام حسن خطف الأنظار برسالة إنسانية

في تقرير مطول، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن حسام حسن احتفل داخل أرض الملعب عقب الفوز على أستراليا وهو يحمل العلم الفلسطيني، مؤكدًا في تصريحات عقب اللقاء أنه يهدي الانتصار إلى الشعبين المصري والفلسطيني.

ونقلت الوكالة عن المدير الفني قوله: "قلبي وروحي معهم"، في إشارة إلى الشعب الفلسطيني، موضحة أن تصريحاته جاءت وسط حالة من التأثر بعد قيادة منتخب مصر لتحقيق أول انتصار في الأدوار الإقصائية بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وأضافت الوكالة أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه حسام حسن وهو يتجول داخل الملعب حاملًا العلم الفلسطيني، بينما كانت الجماهير تهتف "Free, Free Palestine"، انتشر بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح أحد أكثر المشاهد تداولًا عقب المباراة.

كما أبرز التقرير تصريحات يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، الذي وصف ما قام به حسام حسن بأنه "المشهد الأكثر أهمية"، معتبرًا أنه حمل رسالة واضحة في لحظة استثنائية.

وتطرقت الوكالة كذلك إلى موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أكد لها أن رفع العلم الفلسطيني لا يخالف لوائح البطولة، مشيرًا إلى أن أعلام جميع الاتحادات الأعضاء وعددها 211 اتحادًا مسموح بها داخل منافسات كأس العالم، ولا توجد أي إجراءات ستُتخذ ضد المدير الفني المصري.

الإندبندنت: فيديو حسام حسن اجتاح العالم

ركزت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على التأثير الكبير للفيديو الذي انتشر عقب المباراة، وقالت إن اللقطة التي ظهر فيها حسام حسن وهو يسير داخل الملعب حاملًا العلم الفلسطيني وسط هتافات "الحرية لفلسطين" أصبحت من أكثر المقاطع تداولًا بعد نهاية اللقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشهد حظي بتفاعل واسع من الجماهير حول العالم، وتحول إلى أحد أبرز عناوين التغطية الإعلامية الخاصة بانتصار المنتخب المصري، باعتباره جمع بين الإنجاز الرياضي ورسالة التضامن الإنساني.

الجارديان: أول مصري يشارك لاعبًا ومدربًا ويحتفل بفلسطين

أما صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تناولت قصة حسام حسن من عدة جوانب، إذ استعرضت أولًا الأزمة التي وقعت قبل المباراة بينه وبين أحد رجال الشرطة في فندق إقامة المنتخب بمدينة دالاس الأمريكية، مشيرة إلى أن الأزمة انتهت بعد اعتذار رسمي من الشرطة، وهو ما أكده المدير الفني بنفسه.

وأوضحت الصحيفة أن حسام حسن أشاد بعد ذلك بالتنظيم الأمني للبطولة، مؤكدًا رضاه عن الإجراءات التي صاحبت إقامة المنتخب في الولايات المتحدة.

وفي تغطيتها للمباراة، أبرزت "الجارديان" أن حسام حسن أصبح أول شخصية في تاريخ الكرة المصرية تشارك في كأس العالم لاعبًا ثم مدربًا، قبل أن يقود منتخب بلاده لتحقيق أول انتصار في الأدوار الإقصائية.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني احتفل بالفوز وهو يرفع العلم الفلسطيني، مكررًا خلال المؤتمر الصحفي أن الانتصار مُهدى إلى "الشعبين المصري والفلسطيني"، فيما أعادت نشر وصف يحيى قلاش للمشهد باعتباره "الأكثر أهمية" خلال الاحتفال.

منصات دولية: إهداء الفوز إلى فلسطين

منصة "News English" سلطت الضوء على الإنجاز التاريخي للمنتخب المصري، مشيرة إلى أن حسام حسن أهدى التأهل التاريخي إلى الشعبين المصري والفلسطيني في تصريحاته عقب اللقاء، معتبرة أن تلك الكلمات كانت من أبرز ما قيل بعد المباراة.

كما نشرت منصة "Sentinel" الهندية تقريرًا بعنوان: "مدرب مصر حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني ويهدي الفوز إلى فلسطين"، مؤكدة أن المدير الفني خرج إلى أرض الملعب حاملًا العلمين المصري والفلسطيني وسط هتافات الجماهير.

ونقلت المنصة عن حسام حسن قوله: "اللهم انصرهم، وارحم شهداءهم"، مضيفًا أنه يهدي هذا الفوز إلى الشعبين المصري والفلسطيني، اللذين وصفهما بالشعبين الكريمين.

الإعلام الأسترالي: لماذا رفع حسام حسن العلم الفلسطيني؟

بدورها، خصصت شبكة SBS الأسترالية تقريرًا بعنوان "لماذا رفع مدرب مصر العلم الفلسطيني بعد مباراة أستراليا؟"، أوضحت فيه أن المدير الفني المصري خرج عقب صافرة النهاية مرتديًا العلم الفلسطيني فوق كتفيه، بينما كان يحمل أيضًا العلم المصري.

وأشار التقرير إلى أن حسام حسن قال إن الفلسطينيين كانوا سعداء بتأهل مصر، ولذلك قرر إهداء الانتصار إليهم وإلى الشعب المصري والعالم العربي.

كما استعرض التقرير تاريخ ظهور العلم الفلسطيني في بطولات كأس العالم، مشيرًا إلى أن لاعبي المغرب سبق أن احتفلوا به في مونديال قطر 2022 بعد الإنجاز التاريخي بالوصول إلى نصف النهائي.

وتناول التقرير كذلك الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، موضحًا أن آلاف الفلسطينيين تابعوا المباراة عبر شاشات عرض وسط الدمار، وأن الجماهير الفلسطينية احتفلت بفوز المنتخب المصري باعتباره انتصارًا للعرب.

الأزمة مع شرطة دالاس حاضرة في التغطية

عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أعاد أيضًا التذكير بالأزمة التي وقعت بين حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن مع أحد رجال الشرطة في فندق إقامة المنتخب بمدينة دالاس قبل مواجهة أستراليا.

وأوضحت التقارير أن شرطة دالاس أصدرت بيانًا أكدت فيه انتهاء الواقعة في حينها، وأنها عقدت اجتماعًا مع مسئولي المنتخب المصري لمعالجة الموقف، بينما أعلن حسام حسن لاحقًا أنه يعتبر القضية منتهية بعد تلقي اعتذار رسمي.

وأكد المدير الفني، بحسب التغطيات الأمريكية، أن المنتخب المصري يشعر بالارتياح تجاه مستوى التنظيم والأمن في البطولة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من جانب اللجنة المنظمة.

إشادة بالإنجاز ورسالة تجاوزت حدود كرة القدم

أجمعت الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية على أن حسام حسن لم يكن مجرد مدرب قاد منتخب بلاده إلى إنجاز غير مسبوق، بل أصبح محور اهتمام عالمي بسبب المشهد الذي جمع بين النجاح الرياضي والتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

ورأت التغطيات الدولية أن صور المدير الفني المصري وهو يحمل العلم الفلسطيني عقب التأهل التاريخي ستظل واحدة من أبرز لقطات كأس العالم 2026، بعدما انتشرت عالميًا وأثارت نقاشًا واسعًا في وسائل الإعلام الدولية، في وقت أكد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم أن رفع العلم الفلسطيني لا يخالف لوائح البطولة، ليغلق بذلك باب الجدل حول الواقعة.