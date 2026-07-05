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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي يُطالب حسام حسن بمفاجأة أمام الأرجنتين .. ويُدعّم هيثم حسن

هيثم حسن
هيثم حسن
رباب الهواري

أكد باسم مرسي، في تصريحات للإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «ستاد العاصمة» المذاع عبر قناة ON E، أنه يتمنى الدفع باللاعب هيثم حسن في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام الأرجنتين، بدلًا من أحمد سيد "زيزو"، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة أستراليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح أن مشاركة هيثم حسن منذ البداية قد تمنح المنتخب إضافة فنية وهجومية مهمة، في ظل جاهزيته العالية وثقته الكبيرة بعد ظهوره الجيد في المباراة الماضية، مؤكدًا أن اختيارات الجهاز الفني يجب أن تعتمد على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأضاف أنه يرى أن هذه الخطوة قد تصنع الفارق أمام منتخب الأرجنتين في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات كأس العالم 2026.

هيثم حسن زيكو حسام حسن منتخب مصر كأس العالم

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