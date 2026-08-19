بضوابط أمان جديدة.. أوبن إيه آي تطلق شات جي بي تي للمراهقين

أطلقت شركة OpenAI نسخة معدلة من برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بها، والمصمم خصيصًا للمستخدمين المراهقين، حيث أدخلت ضوابط أمان أكثر صرامة في أعقاب الشكاوى القانونية والانتقادات المتعلقة بالمحتوى الضار.

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي عن خدمة ChatGPT للمراهقين، والتي يتم تفعيلها تلقائيًا للمستخدمين الذين يسجلون أعمارهم بين 13 و 17 عامًا أو يتم تحديدهم على أنهم قاصرون من خلال أنماط الاستخدام.

إجراءات السلامة الجديدة

تتضمن نسخة المراهقين حماية معززة ضد المحتوى المتعلق بإيذاء النفس والعنف واضطرابات الأكل والمشاهد الجنسية الصريحة. كانت العديد من هذه الضمانات موجودة بالفعل لحسابات القاصرين، ولكن تم تعزيزها في النموذج الجديد.

تتضمن الميزات الإضافية تذكيرات متكررة بالاستراحة وساعات هادئة محددة يكون فيها برنامج الدردشة الآلي غير متاح. كما توفر وظيفة وضع الدراسة أسئلة إرشادية بدلاً من إجابات مباشرة لمساعدة المراهقين على فهم المواد الدراسية.

يمنع النظام أيضًا برنامج الدردشة الآلي من الإيحاء بأنه يكنّ مشاعر شخصية للمستخدمين أو أنه يمتلك وعيًا. تم تعطيل وضع الصوت لحسابات المراهقين.

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الرقابة الأبوية والمراقبة



بإمكان أولياء الأمور ربط حساباتهم بملفات أبنائهم المراهقين وتلقي تنبيهات بشأن المحادثات عالية الخطورة التي تتضمن إيذاء النفس أو الانتحار. ويقوم مشرفون بشريون بمراجعة هذه التنبيهات، مع حذف تفاصيل المحادثات المحددة لحماية الخصوصية.



يأتي هذا الإطلاق في أعقاب تصاعد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة OpenAI، بما في ذلك دعاوى قضائية تتعلق بالقتل الخطأ من عائلات مستخدمين شباب.