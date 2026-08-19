حرية أكبر للمبدعين.. جوجل تسمح بإزالة العلامة المائية من محتوى Gemini

أضافت جوجل زرًا لإيقاف تشغيل علامة الذكاء الاصطناعي المرئية في جيميني.

تتيح خدمة Google Gemini للمستخدمين تعطيل العلامة المائية المرئية على الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما تظل علامات SynthID وC2PA مضمنة.

إيقاف تشغيل العلامات المائية

تتيح جوجل لمستخدمي Gemini وFlow إمكانية إزالة العلامة المائية المرئية من الصور والفيديوهات والموسيقى المُولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وستبقى علامة SynthID المائية غير المرئية وبيانات C2PA الوصفية مُضمّنة في كلتا الحالتين.

أعلن جوش وودوارد، نائب رئيس مختبرات جوجل، وتطبيق Gemini، واستوديو الذكاء الاصطناعي، عن هذا التغيير في منشور على منصة X يوم الجمعة.

كما يتيح إعداد "العلامة المائية للوسائط" الجديد للمستخدمين اختيار ما إذا كانت وسائط Gemini وFlow تحمل علامة مائية مرئية أم لا.

يشمل هذا الخيار ثلاثة نماذج. يتولى Nano Banana معالجة الصور، وOmni معالجة الفيديو، وLyria معالجة الموسيقى. سيتم طرحه تدريجيًا خلال الأيام القليلة القادمة في Gemini وFlow. ووفقًا لوودوارد، سيتم دعم بحث جوجل لاحقًا.

ال الآن يمكنك إيقاف العلامات المائية الظاهرة في Google Gemini

لاستخدام هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات > العلامة المائية للوسائط في تطبيق Gemini وقم بتفعيلها أو إيقافها. سيتم تطبيق هذا الإعداد على جميع المحتويات التي تقوم بإنشائها مستقبلاً.

لا يؤثر إيقاف تشغيل العلامة المائية المرئية على ميزات تصنيف الذكاء الاصطناعي الأخرى من جوجل. يتم تضمين العلامات المائية غير المرئية لـ SynthID وبيانات تعريف بيانات اعتماد محتوى C2PA تلقائيًا في كل ملف، سواءً كانت العلامة المائية المرئية معروضة أم لا.

تستمر أدوات التحقق من جوجل في التعرف على هذه الطبقة. يمكنك أن تطلب مباشرةً من Gemini التحقق من الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية بحثًا عن علامة SynthID المائية، أو استخدام ميزات مثل "حول هذه الصورة" ووضع الذكاء الاصطناعي والعدسة لتحليل الصورة، بغض النظر عن إعدادات العلامة المائية المرئية.

خيار Gemini الجديد

وكتب وودوارد: "لذا لا يزال بإمكانك استخدام Gemini أو البحث لمعرفة ما إذا كانت الصورة قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي".

عززت جوجل هذا المستوى من الحماية هذا الأسبوع من خلال إتاحة مكتبة Credentio مفتوحة المصدر ، وهي مكتبة مكتوبة بلغة C++ تم طرحها يوم الخميس. تتيح هذه الأداة للمطورين التحقق من بيانات اعتماد C2PA مباشرةً داخل تطبيقاتهم، مما يُغني عن إرسال الملفات إلى خوادم جوجل. وتشير جوجل إلى أن هذا الكود يُستخدم بالفعل في ما يقرب من 40 منتجًا من منتجاتها المتوافقة مع معيار C2PA.