قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد مديرة الشرطة النسائية بمحافظة غزة في غارة إسرائيلية
حقيقة التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة ومعدلات تقدم الأعمال
5 معلومات عن مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر
وزارة التعليم توضح آليات تطبيق نظام البكالوريا وامتحاناتها وشهادة الثانوية العامة (صور)
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
البرلمان الأوكراني يختار يفغيني خمارة وزيرا للدفاع
نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية
30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن
الدولار واليورو والريال.. ارتفاع أسعار عدد من العملات أمام الجنيه اليوم في البنوك
منى الشاذلي تحسم الجدل حول استضافة محمد رمضان: صور مفبركة بالذكاء الاصطناعي
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة ويوجه بسرعة الانتهاء منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حرية أكبر للمبدعين.. جوجل تسمح بإزالة العلامة المائية من محتوى Gemini

الآن يمكنك إيقاف العلامات المائية الظاهرة في Google Gemini
الآن يمكنك إيقاف العلامات المائية الظاهرة في Google Gemini
لمياء الياسين

أضافت جوجل زرًا لإيقاف تشغيل علامة الذكاء الاصطناعي المرئية في جيميني.

تتيح خدمة Google Gemini للمستخدمين تعطيل العلامة المائية المرئية على الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما تظل علامات SynthID وC2PA مضمنة.

 إيقاف تشغيل العلامات المائية

تتيح جوجل لمستخدمي Gemini وFlow إمكانية إزالة العلامة المائية المرئية من الصور والفيديوهات والموسيقى المُولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وستبقى علامة SynthID المائية غير المرئية وبيانات C2PA الوصفية مُضمّنة في كلتا الحالتين.

أعلن جوش وودوارد، نائب رئيس مختبرات جوجل، وتطبيق Gemini، واستوديو الذكاء الاصطناعي، عن هذا التغيير في منشور على منصة X يوم الجمعة.

كما يتيح إعداد "العلامة المائية للوسائط" الجديد للمستخدمين اختيار ما إذا كانت وسائط Gemini وFlow تحمل علامة مائية مرئية أم لا.

يشمل هذا الخيار ثلاثة نماذج. يتولى Nano Banana معالجة الصور، وOmni معالجة الفيديو، وLyria معالجة الموسيقى. سيتم طرحه تدريجيًا خلال الأيام القليلة القادمة في Gemini وFlow. ووفقًا لوودوارد، سيتم دعم بحث جوجل لاحقًا.

الالآن يمكنك إيقاف العلامات المائية الظاهرة في Google Gemini

لاستخدام هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات > العلامة المائية للوسائط في تطبيق Gemini وقم بتفعيلها أو إيقافها. سيتم تطبيق هذا الإعداد على جميع المحتويات التي تقوم بإنشائها مستقبلاً.

لا يؤثر إيقاف تشغيل العلامة المائية المرئية على ميزات تصنيف الذكاء الاصطناعي الأخرى من جوجل. يتم تضمين العلامات المائية غير المرئية لـ SynthID وبيانات تعريف بيانات اعتماد محتوى C2PA تلقائيًا في كل ملف، سواءً كانت العلامة المائية المرئية معروضة أم لا.

تستمر أدوات التحقق من جوجل في التعرف على هذه الطبقة. يمكنك أن تطلب مباشرةً من Gemini التحقق من الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية بحثًا عن علامة SynthID المائية، أو استخدام ميزات مثل "حول هذه الصورة" ووضع الذكاء الاصطناعي والعدسة لتحليل الصورة، بغض النظر عن إعدادات العلامة المائية المرئية.

خيار Gemini الجديد

وكتب وودوارد: "لذا لا يزال بإمكانك استخدام Gemini أو البحث لمعرفة ما إذا كانت الصورة قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي".
عززت جوجل هذا المستوى من الحماية هذا الأسبوع من خلال إتاحة مكتبة Credentio مفتوحة المصدر ، وهي مكتبة مكتوبة بلغة C++ تم طرحها يوم الخميس. تتيح هذه الأداة للمطورين التحقق من بيانات اعتماد C2PA مباشرةً داخل تطبيقاتهم، مما يُغني عن إرسال الملفات إلى خوادم جوجل. وتشير جوجل إلى أن هذا الكود يُستخدم بالفعل في ما يقرب من 40 منتجًا من منتجاتها المتوافقة مع معيار C2PA.

الذكاء الاصطناعي العلامة المائية معالجة الصور تطبيق Gemini العلامة المائية المرئية معالجة الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

حسام وزوجته

بعد الأزمة الأخيرة| زوجة حسام حسن تحسم موقفها من الظهور عبر السوشيال ميديا: «مش هظهر تاني»

ترشيحاتنا

الأهلي

المواجهة العالمية.. موعد تحرك بعثة الأهلي إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو لمواجهة برشلونة

الأهلي

بعثة الأهلي تغادر إسبانيا عقب مواجهة برشلونة

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد يبدأ موسمه بمواجهة ضد ملقا

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد