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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: مواجهة الأرجنتين صعبة.. لكن الحلم لم ينتهِ وثقتي كبيرة في حسام حسن

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مواجهة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم ستكون في غاية الصعوبة، مشددًا على أن ذلك لا يعني انتهاء فرص الفراعنة في التأهل. وأوضح أن المنتخب يمتلك الطموح والروح القتالية، مستشهدًا بالمستوى القوي الذي قدمه منتخب الرأس الأخضر أمام الأرجنتين، بعدما كان قريبًا من إقصائها.

منتخب الارجنتين

وأضاف شوبير أن المباراة تحتاج إلى إدارة فنية مميزة من على الخطوط، مؤكدًا ثقته الكبيرة في المدير الفني حسام حسن، الذي نجح في التعامل مع مختلف الظروف التي واجهت المنتخب خلال البطولة، وأدار المباريات بذكاء وخبرة.

وأشار شوبير إلى أن حسام حسن لم يتأثر بالغيابات والإصابات، موضحًا أنه كان دائمًا يؤكد ثقته في جميع عناصر القائمة بقوله: "معايا 26 وحش". وأضاف أن إيقاف مهند لاشين وإصابة أحمد فتوح لم يؤثرا على طريقة تفكير الجهاز الفني، وهو ما انعكس على الأداء القوي للمنتخب طوال مشواره في البطولة.

شوبير الاهلي منتخب مصر

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