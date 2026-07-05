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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل رقصة التانجو الأخيرة.. 4 شائعات نجح منتخب مصر في إخمادها بمونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

لم تقتصر رحلة منتخب مصر في كأس العالم 2026 على التحديات داخل المستطيل الأخضر، بل واجه "الفراعنة" أيضًا موجة من الشائعات التي صاحبت مشوارهم منذ انطلاق البطولة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16.

ورغم حالة الجدل التي أثارتها تلك الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجح منتخب مصر واتحاد الكرة في احتواء جميع الأزمات سريعًا، لتثبت الأيام عدم صحة كل ما تم تداوله.

شائعة اشتباك إبراهيم حسن مع رجل شرطة

كانت البداية مع انتشار أنباء عن دخول إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، في مشادة مع أحد أفراد الشرطة بمدينة دالاس الأمريكية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا. لكن الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا نفى فيه الواقعة بشكل قاطع، مؤكدًا أن البعثة لم تتعرض لأي مشكلات خارج الملعب.

"مناورة" صلاح قبل أستراليا

وقبل مواجهة أستراليا في دور المجموعات، انتشرت تقارير تفيد بأن محمد صلاح سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، إلا أن المفاجأة كانت بتواجده في التشكيل الأساسي ومشاركته بصورة طبيعية، ليتبين لاحقًا أن الأمر كان جزءًا من خطة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لإبعاد الضغوط وإرباك المنافس.

هيثم حسن.. مشاركة قانونية

كما أثيرت شكوك حول قانونية مشاركة هيثم حسن مع منتخب مصر أمام أستراليا، وسط مزاعم بعدم اكتمال إجراءات تغيير الجنسية الرياضية. إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم حسم الجدل سريعًا، مؤكدًا سلامة موقف اللاعب قانونيًا، واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لا عقوبات على حسام حسن

وشهدت الساعات التي أعقبت مباراة أستراليا تداول أنباء عن تعرض المدير الفني حسام حسن لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب رفعه علم فلسطين عقب اللقاء، لكن تلك الأنباء لم تصدر بشأنها أي قرارات رسمية، ليتأكد لاحقًا عدم صحتها واستمرار المدير الفني في قيادة المنتخب بصورة طبيعية.

تركيز كامل قبل مواجهة الأرجنتين

ومع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، يبدو أن منتخب مصر نجح في تجاوز كل ما أثير حوله خارج المستطيل الأخضر، ليصب كامل تركيزه على التحدي الأكبر في البطولة، عندما يصطدم بمنتخب يقوده الأسطورة ليونيل ميسي، في مباراة ينتظرها الملايين داخل مصر وخارجها.

منتخب مصر كأس العالم 2026 الأرجنتين

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