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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير أرجنتيني يتغزل في منتخب مصر قبل اللقاء المرتقب بكأس العالم

محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي
عبدالله هشام

تغزل تقرير صحفي أرجنتيني بقدرات وإمكانيات منتخب مصر قبل اللقاء المرتقب في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وأكد تقرير صحيفة "أوليه"الأرجنتينة أن منتخب مصر يسعى لتحقيق مفاجأة في كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بقيادة محمد صلاح خلال أفضل نسخة لمشوار المونديال في محاولة لفرض نفسه بقوة 

أرقام منتخب مصر في كأس العالم

واشارت الصحيفة لعدم خسارة منتخب مصر في المباريات الأربعة السابقة بالمونديال وتقديمهم مستوى مميز.

وأوضح التقرير ان المنتخب المصري نجح في التسجيل خلال المباريات الأربعة ومسجلا 5 واستقبل 4

التقرير تناول إمكانيات خط الهجوم المميز لمنتخب مصر ومنافستهم في الدوري الإنجليزي وهم محمد صلاح وعمر مرموش بينما يتواجد لاعبونن محليين في خط الوسط والدفاع وتحديدا من النادي الأهلي أكبر وأفضل نادي في البلد 

شعبية محمد صلاح

وعن صلاح قال التقرير :ذكر محمد صلاح في مصر يشبه ذكر اسم مقدس في عالم كرة القدم، هو المسؤول الأول عن تأهل المنتخب إلى مونديالي 2018 و2026، بعدما كانت آخر مشاركة لمصر قبل ذلك تعود إلى 1990.

ووصل حجم شعبية منتخب مصر إلى درجة أنه جاء ثانيًا في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2018 رغم أنه لم يكن مرشحًا من الأساس وفق تقرير الصحيفة الأرجنتينية 

وتناول التقرير أن أن الأطفال في المدارس لديهم مادة دراسية تتناول سيرة محمد صلاح بإعتباره قدوة ومثل أعلى.

وأشارت الصحيفة إلى محمود تريزيجيه ومصطفى زيكو وألقابهم المستوحاه من أساطير كرة القدم المعرفين في فرنسا والبرازيل موضحة أن هذا في الثقافة الكروية المصرية وتبدأ منذ الفئات السنية الصغيرة، حين يلاحظ المدربون أو زملاء الفريق تشابهًا في الشكل أو الأسلوب مع أحد النجوم العالميين.

طريقة لعب منتخب مصر 

التقرير رصد طريقة لعب منتخب مصر حيث يعتمد المدرب حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 83 هدفًا، على طريقة 4-2-3-1 في أغلب فترات البطولة، مع إمكانية التحول إلى 4-4-2 بفضل تحركات مهاجميه ومرونتهم.

يتميز المنتخب المصري بالثبات والانضباط أكثر من اعتماده على اللعب الجماعي المنظم، ليصبح بذلك اختبارًا قويًا أمام ليونيل سكالوني ورفاقه.

منتخب مصر محمد صلاح مصر والأرجنتين كأس العالم ميسي

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