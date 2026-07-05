منتخب مصر يلاقي أوغندا في ختام تصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم لكرة السلة 2027

يلاقي منتخب مصر لكرة السلة، نظيره منتخب أوغندا، اليوم الأحد في الجولة الثالثة من تصفيات النافذة الثالثة، لكأس العالم 2027، والتي تقام في دولة أنجولا في الفترة من 1 إلى 5 يوليو القادم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027، بعد الفوز على بطل أفريقيا المنتخب الأنجولي في الجولة الثانية.

ورفع "فراعنة السلة" رصيدهم إلى النقطة السابعة، ليواصلوا احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ويضمنوا بذلك التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات.

ويترأس بعثة المنتخب في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يقود المنتخب فنيًا الإسباني أوجستي بوش، الذي أعلن قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات، وتضم كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.