إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب في السابعة مساءً استعداداً للأرجنتين

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم، الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت أتلانتا – السابعة مساءً بتوقيت القاهرة- استعداداً لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026.

ويلتقى منتخب مصر نظيره الأرجنتيني في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد أتلانتا.

وصول منتخب مصر إلى أتلانتا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول، منذ قليل، إلى مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة طيران استغرقت ساعتين، استعداداً لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026.

تأهل منتخب مصر

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه أمس الأول، الجمعة، على منتخب أستراليا بركلات الترجيح 4-2، في دور الـ32 بالنسخة رقم 23 للمونديال.