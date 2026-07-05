إبراهيم حسن قبل مواجهة الأرجنتين: نلعب من أجل مصر ولا نخشى ميسي.. ولدينا محمد صلاح

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني واللاعبين يعيشون حالة من التركيز الكامل قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن الهدف هو مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية، إن التأهل إلى دور الـ16 يمثل لحظة تاريخية لكل المصريين، معربًا عن امتنانه للدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب، وعلى رأسه مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وصفها بأنها منحت الجميع دفعة معنوية كبيرة قبل المرحلة المقبلة.

وأوضح أن تمثيل منتخب مصر في كأس العالم مسؤولية وطنية قبل أن تكون رياضية، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون دائمًا لتقديم صورة مشرفة عن الكرة المصرية أمام العالم.

وأضاف أن الجماهير المصرية الموجودة في الولايات المتحدة وكندا كان لها دور كبير في دعم المنتخب طوال مشواره في البطولة، مشيرًا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على القتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل إسعاد الجماهير التي ساندت الفريق في جميع المباريات.

وأشاد مدير المنتخب بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني منذ انطلاق البطولة، مؤكدًا أن الجميع تحمل ضغوطًا كبيرة وظروفًا صعبة، لكن روح الإصرار والرغبة في تحقيق الإنجاز كانت الدافع الحقيقي وراء النتائج التي حققها المنتخب حتى الآن.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن المنتخب يخوض معركته الرياضية بنفس الروح التي يتحلى بها أبناء مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن اللاعبين يقاتلون داخل الملعب بكل قوة من أجل رفع اسم مصر عاليًا.

كما حرص على توجيه الشكر إلى الجماهير العربية التي ساندت المنتخب المصري خلال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن الدعم الذي تلقاه الفريق من مختلف الشعوب العربية يعكس روح الأخوة والوحدة بين أبناء الوطن العربي.

ووجه تحية خاصة إلى الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، كان حريصًا على متابعة مباريات المنتخب المصري ومؤازرته، وهو ما اعتبره مصدر فخر واعتزاز لجميع أفراد البعثة.

وكشف إبراهيم حسن عن أحد الأسرار الفنية التي ساهمت في تأهل المنتخب أمام أستراليا، موضحًا أن التدريب على ركلات الترجيح كان جزءًا ثابتًا من البرنامج اليومي للفريق منذ بداية المعسكر، حيث يحرص الجهاز الفني على تنفيذ تدريبات خاصة بعد نهاية كل مران تحسبًا للوصول إلى الأدوار الإقصائية.

وعن الحالة الطبية للاعبين، أوضح أن الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ما زالا يواصلان برنامجهما العلاجي، ومن الصعب لحاقهما بمواجهة الأرجنتين، مشيرًا إلى أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى مدينة أتلانتا، حيث سيخضع اللاعبون لبرنامج استشفائي استعدادًا للمباراة.

وتحدث إبراهيم حسن عن قائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يظهر بصورة مختلفة تمامًا داخل معسكر المنتخب، ويؤدي أدوارًا متنوعة داخل الملعب وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأضاف أن محمد صلاح يمثل عنصرًا مهمًا للغاية داخل صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان يشعر بالقلق من عدم جاهزيته قبل مواجهة أستراليا، بعدما تعرض لإصابة بشد عضلي خلال لقاء إيران، إلا أن اللاعب التزم ببرنامج تأهيلي مكثف، وتمكن من اللحاق بالمباراة والمشاركة بصورة طبيعية.

وأكد إبراهيم حسن أن الهدف الذي وضعه الجهاز الفني منذ بداية المشاركة في كأس العالم لم يكن الاكتفاء بالظهور المشرف، بل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، موضحًا أن اللاعبين دخلوا كل مباراة بثقة كبيرة وإيمان بقدرتهم على المنافسة أمام أي منتخب.

وفي ختام تصريحاته، شدد مدير منتخب مصر على أن الجهاز الفني لا يشغل نفسه بالأسماء أو النجوم، حتى وإن كان المنافس يمتلك لاعبًا بحجم ليونيل ميسي.

وقال: "نحن لا ننظر إلى ميسي أو أي لاعب آخر، كل تركيزنا منصب على منتخب مصر فقط. نحترم الأرجنتين، لكننا نثق في لاعبينا، وإذا كانوا يملكون ميسي، فنحن نملك محمد صلاح ومجموعة من اللاعبين المقاتلين القادرين على تقديم مباراة كبيرة. المطلوب من الجميع هو القتال على كل كرة وعدم الانشغال بأي أسماء داخل الملعب."

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.