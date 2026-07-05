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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب منتخبي مصر والمغرب.. قرارات حاسمة لنجوم الفن بشأن أعمالهم

فيلم شمشون ودليلة
فيلم شمشون ودليلة
أحمد إبراهيم

بعد تأهل كل من منتخبي مصر والمغرب ببطولة كأس العالم حرص عدد من النجوم وصناع الأعمال على تأجيل أعمالهم بسبب تعرضها مع مباريات المنتخبين، ونرصد فى التقرير التالي أبرز هذه القرارات. 

مسرحية خيال مريض 

قرر النجمان هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن «توتا» تأجيل عرض مسرحية “خيال مريض” فى موعدها لتعرضها مباشرة مع موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل على مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد، حيث تنطلق بداية من 7 يوليو، على أن تستمر عروضها بشكل يومى حتى نهاية العام.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسرحية على «إنستجرام» مقطع فيديو ظهر خلاله هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن، وأعلنا أن العرض الأول سينطلق بعد انتهاء مباراة مصر والأرجنتين فى ربع نهائى كأس العالم 2026 بنحو نصف ساعة، والتى تزامن موعدها مع ليلة الافتتاح، موضحين أن أبواب المسرح ستُفتح أمام الجمهور فور انتهاء المباراة مباشرة.

فيلم شمشون ودليلة 

أما قررت الشركة المنتجة لفيلم "شمشون ودليلة" تأجيل العرض الخاص للعمل، الذي كان من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، ليُقام يوم الأربعاء، وذلك تزامنًا مع حالة الترقب الجماهيري الكبيرة لمباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء قرار التأجيل حرصًا من صُنّاع الفيلم على إتاحة الفرصة أمام النجوم والإعلاميين والجمهور لمتابعة المواجهة المرتقبة، التي تحظى باهتمام واسع داخل الشارع المصري، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وأكدت الشركة المنتجة أن الموعد الجديد للعرض الخاص سيكون مساء الأربعاء، مع الإبقاء على جميع الترتيبات الخاصة بالاحتفالية، بحضور أبطال الفيلم وصُنّاعه وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على أن ينطلق الفيلم في دور العرض وفق الخطة المعلنة.

ويُعد "شمشون ودليلة" من أبرز الأفلام المنتظرة خلال الفترة الحالية،  ، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، وسط توقعات بتحقيقه حضورًا قويًا في شباك التذاكر.

ويأتي قرار التأجيل في ظل الأجواء الاستثنائية التي تعيشها مصر مع استمرار مشوار المنتخب في كأس العالم، إذ تتجه أنظار الملايين إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، في مباراة يأمل خلالها "الفراعنة" في مواصلة كتابة التاريخ والتأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو ما دفع عددًا من الجهات المنظمة للفعاليات الفنية والثقافية إلى إعادة جدولة بعض فعالياتها لتجنب تعارضها مع موعد المباراة. 

وقف تصوير قلب شمس 

وأعربت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن أجواء الفرحة امتدت إلى موقع تصوير أعمالها، حيث توقف فريق العمل لمتابعة المباراة، مشيدة بما حققه لاعبو المنتخب والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وقالت يسرا، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "ألف مبروك لمصر، وللوطن العربي، ولينا كلنا، وربنا يديم الفرحة".

وتابعت: "إحنا هنا في الشغل وقفنا التصوير واتفرجنا على الماتش، والفرحة كانت عظيمة جدًا، مش عارفة أوصفها إزاي".

وأضافت: "فرحتنا عظيمة جدًا، وكمية الفيديوهات اللي وصلتني من جميع أنحاء الوطن العربي ما حصلتش قبل كده. أنا كنت هموت من الخوف في ركلات الجزاء، وربنا جبرنا جبرًا كبيرًا، ورجالتنا هناك زي الفل، ربنا يحميهم ويرجعهم بالسلامة ومنصورين إن شاء الله".

وعن مواجهة منتخب الأرجنتين، قالت يسرا: "إن شاء الله إحنا هنكسب الأرجنتين بإذن الله".

واختتمت برسالة شكر إلى الجهاز الفني واللاعبين، قائلة: "بشكر الكابتن حسام حسن، والجهاز الفني، واللاعبين، والجميع. إحنا فرحانين بيهم وفخورين بيهم، ورافعين رأس مصر كلها، ومهما نقول الكلام بيعجز عن التعبير عن الفرحة اللي جوانا. مفيش حد مش فرحان، والناس بتكلمنا من كل حتة، ولو شوفتوا الميديا كلها بتحب مصر. إحنا كوطن عربي بنحب بعض، وبنفرح لبعض".

منتخب المغرب - راشد الماجد 

بينما كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان راشد الماجد، في دولة المغرب، عن تأجيل حفله الغنائي في المغرب، والذي كان مرتقبا يوم 9 يوليو الجاري. 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل راشد الماجد، عن إقامة الحفل يوم 10 يوليو بدلا من 9 يوليو، وذلك بسبب إقامة مباراة منتخب المغرب مع منتخب فرنسا في دور الـ 16 لكأس العالم لكرة القدم يوم 9 يوليو. 

فيلم شمشون ودليلة مسرحية خيال مريض راشد الماجد مسلسل قلب شمس منتخب مصر منتخب المغرب

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