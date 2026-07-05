الفوز على ميسي ليس مستحيلاً.. عمرو سلامة يتفاءل بـ السنغال قبل مواجهة الأرجنتين

أعرب المخرج عمرو سلامة عن تفاؤله بقدرة منتخب مصر على تحقيق مفاجأة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن كرة القدم شهدت مفاجآت أكبر، وأن الانتصار على بطل العالم ليس أمرًا مستحيلًا.

وكتب عمرو سلامة عبر «فيسبوك»: «عادي ما السنغال عملت معجزة وكسبت فرنسا اللي كانت كسبانة كأس عالم في افتتاح كأس العالم 2002 في أول مشاركة للسنغال علشان كان معاها مدرب كويس».

تابع: «عادى ما الجزائر عملت معجزة وكسبت ألمانيا الغربية 1982 فى أول مشاركة للجزائر علشان لعبوا بحمية.. عادي ما المغرب عملت المعجزة وكسبت البرتغال بقيادة رونالدو 2022 علشان كان عندهم ذكاء ودفاع قوي.. لو المعجزة بتتكرر تبقى خلاص مش معجزة، تبقى حدث فرصه قليلة آه بس ماسمهاش معجزة».

أوضح: «تبقى حاجة ممكن تحصل عادي، خصوصًا إن واضح إن مدربنا مركز، وعندنا الحمية، ودفاعنا دفاع محترم.. بالمناسبة لو فرضاً تجاهلنا الهدفين العكسيين، احنا وصلنا دور 16 وداخل شباكنا هدفين بس».

اختتم: « توقع المكسب مش تفاؤل أعمي، في أسباب لو اتوفرت هتوصل لنتائج محققة».