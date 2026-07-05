باسم مرسي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر ويُوجّه رسالة للجماهير

أكد باسم مرسي أن محمد هاني هو أفضل لاعب في صفوف منتخب مصر خلال مشوار الفريق في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالمستوى المميز الذي يقدمه مع الفراعنة.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" المذاع عبر قناة ON E، إنه استنكر أحد الأسئلة التي وُجهت إلى رامي ربيعة من أحد الصحفيين، معتبرًا أنها لم تكن مناسبة، كما أشاد برد فعل رامي ربيعة على هذا السؤال.

ودعا باسم مرسي إلى ضرورة تجاوز الانتماءات الكروية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يقف خلف حسام حسن والمنتخب الوطني، دعمًا لمصر في مشوارها ببطولة كأس العالم 2026.