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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملوش بديل وكفاية تريقة.. عمرو سلامة يشيد بأداء محمد هاني مع المنتخب

عمرو سلامة
عمرو سلامة
سارة عبد الله

وجه المخرج عمرو سلامة رسالة لمنتقدي محمد هاني لاعب منتخب مصر، بعد تسجيله هدف عكسي في مباراة استراليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على فيسبوك: "‏واجب وطني دلوقتي ندعم ونحتفي بمحمد هاني ومنركبش موجة التريقة ال "كِركِر" ديه، محمد هاني عامل أداء قوي، بيوفر حلول، تقريبا مالوش بديل، وأنا من موقعي كزملكاوي أدعم أي لاعب أهلاوي مادام لابس تي شيرت المنتخب… بإستثناء واحد.".

ويعد هذا أول فوز يحرزه منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية، في رابع مشاركة له في كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم  2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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