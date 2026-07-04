بشير التابعي: منتخب مصر الحصان الأسود بكأس العالم.. وهيثم حسن مفاجأة

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يواصل تقديم مستويات مميزة في كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي ظهر به اللاعبون أمام أستراليا، كما أثنى على تألق هيثم حسن، مؤكدًا أن الجهاز الفني بات يمتلك العديد من الحلول.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC: "عمر مرموش لاعب مجتهد وملتزم، وقادر على التألق في المباريات المقبلة وتقديم الإضافة لمنتخب مصر".

وأضاف: "منتخب مصر كان ضاغطًا أمام أستراليا، وقدم أداءً قويًا طوال المباراة، واستحق التأهل".

وتابع: "تألق هيثم حسن سيضع حسام حسن تحت ضغط، لأن الجماهير ستطالب بمشاركته في المباريات المقبلة، ولو شارك في وقت مبكر أمام أستراليا كان من الممكن أن يصنع الفارق في النتيجة".

وأردف: "مشاركة هيثم حسن أمام أستراليا كانت مفاجأة للجميع، لأن معظم التوقعات كانت تشير إلى مشاركة أحمد سيد (زيزو)، لكن اللاعب استغل الفرصة وقدم مستوى مميزًا".

وأضاف: "هيثم حسن إضافة قوية لمنتخب مصر، وحسام حسن أصبح يتنفس الصعداء لوجود أكثر من بديل قوي على مقاعد البدلاء، وده نجاح يُحسب له ويؤكد أنه يمتلك رؤية فنية واضحة".

واختتم التابعي تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر هو الحصان الأسود في كأس العالم، وربنا يكرمنا ونحقق مفاجأة جديدة أمام الأرجنتين".