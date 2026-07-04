قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا حذر الرسول من فعل الذنوب في محرم خاصة؟.. لـ3 أسباب لا تعرفها
أخبار السيارات| انخفاض بسيط في أسعار المستعمل..رولزرويس فانتوم بإصدار مستوحى من اليخوت
بشير التابعي: منتخب مصر الحصان الأسود بكأس العالم.. وهيثم حسن مفاجأة
سعر الدولار في السوق الرسمية الآن اليوم السبت 4-7-2026
أخبار التوك شو| تراجع أسعار الذهب.. مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب.. والسقا يكشف كواليس مسيرته الكروية
جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين اليوم
وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق
فرحتي وكل حياتي.. والدة فتاة طوخ المتغيبة تطالب بالعثور على ابنتها
أمطار في عز الصيف .. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
التحقيق في نشوب حريق شب داخل مدرسة بـ بنها
ترامب : الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: منتخب مصر الحصان الأسود بكأس العالم.. وهيثم حسن مفاجأة

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يواصل تقديم مستويات مميزة في كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي ظهر به اللاعبون أمام أستراليا، كما أثنى على تألق هيثم حسن، مؤكدًا أن الجهاز الفني بات يمتلك العديد من الحلول.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC: "عمر مرموش لاعب مجتهد وملتزم، وقادر على التألق في المباريات المقبلة وتقديم الإضافة لمنتخب مصر".

وأضاف: "منتخب مصر كان ضاغطًا أمام أستراليا، وقدم أداءً قويًا طوال المباراة، واستحق التأهل".

وتابع: "تألق هيثم حسن سيضع حسام حسن تحت ضغط، لأن الجماهير ستطالب بمشاركته في المباريات المقبلة، ولو شارك في وقت مبكر أمام أستراليا كان من الممكن أن يصنع الفارق في النتيجة".

وأردف: "مشاركة هيثم حسن أمام أستراليا كانت مفاجأة للجميع، لأن معظم التوقعات كانت تشير إلى مشاركة أحمد سيد (زيزو)، لكن اللاعب استغل الفرصة وقدم مستوى مميزًا".

وأضاف: "هيثم حسن إضافة قوية لمنتخب مصر، وحسام حسن أصبح يتنفس الصعداء لوجود أكثر من بديل قوي على مقاعد البدلاء، وده نجاح يُحسب له ويؤكد أنه يمتلك رؤية فنية واضحة".

واختتم التابعي تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر هو الحصان الأسود في كأس العالم، وربنا يكرمنا ونحقق مفاجأة جديدة أمام الأرجنتين".

هيثم حسن لمنتخب مصر حسام حسن زيزو أستراليا عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم

سعر الدولار اليوم

فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026

صورة من اللقاء

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا بهدف نظيف بكأس العالم

إمام عاشور

إمام عاشور يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى أستراليا بكأس العالم

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

ترشيحاتنا

ريهام سعيد

ريهام سعيد توجه رسالة لحسام حسن بشأن محمد هاني

ميسي

ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في كأس العالم 2026

شمس البارودي

النصر ليكي يا مصر.. شمس البارودي تحتفل بإنجاز الفراعنة في المونديال

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد