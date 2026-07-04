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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شبانة: منتخب مصر رفع رأسنا في كل مكان في العالم.. وأهلًا بالأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر



أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام أستراليا، واستحق التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، مشيدًا بما حققه المدير الفني حسام حسن، ومؤكدًا أنه نجح في إسعاد الجماهير المصرية وكسب ثقة الجميع.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC: "حسام حسن قبل المباراة قال: أنا نفسي أفرح المصريين.. وصدقت يا حسام حسن، وفرّحت المصريين، ولعبت برجولة، وما خفتش من حد، وأظهرت الشخصية الحقيقية للمصريين."

وأضاف: "ألف مبروك للمصريين وللعرب كلهم، لأن منتخب مصر رفع رأسنا في كل مكان في العالم".

وتابع: "كنا الأفضل أمام أستراليا، وأضعنا فرصًا كثيرة، سواء خلال الوقت الأصلي أو الأشواط الإضافية".

وواصل: "أهلًا بالأرجنتين.. يا حبيبي تعالالي، إحنا مش خايفين من حد".

وأشار إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، قائلًا: "التاريخ يُصنع بأقدام نجوم منتخب مصر، وصعّبت المهمة على كل من سيأتي بعدك يا حسام حسن، بعد قيادة المنتخب إلى دور الـ16 في كأس العالم".

وأشاد بالدور الذي لعبه المدير الفني، مضيفًا: "حسام حسن كان عميد لاعبي العالم، ودلوقتي أصبح عميد مدربي مصر".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل بنفسه تهنئة إلى منتخب مصر، وده معناه أن الشعب المصري كله بيهنئ المنتخب وحسام حسن. الرئيس راهن على حسام حسن، وحسام حسن كسب الرهان، لأنه كان صاحب قرار أن يقود المنتخب مدير فني مصري".

الإعلامي محمد شبانة منتخب مصر أستراليا كأس العالم حسام حسن

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