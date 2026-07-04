زغرودة من ليلي علوي بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16

احتفلت الفنانة ليلى علوي بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي.

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال، أطلقت خلاله الزغاريد، وعلقت قائلة: “يا مصر بتعمليها إزاي؟! ألف مليوووون مبروك لمنتخبنا الغالي، مبروك لكل لاعب نزل الملعب وهو شايل مسؤولية بلد كاملة، ولكل واحد آمن لآخر لحظة إن الفرحة جاية.”

وأضافت: “ومبروك الفوز لمصر والمصريين والوطن العربي كله، لأن مصر لما بتفرح، فرحتها بتبقى في كل بيت وفي قلب كل واحد فينا. دايمًا اسم مصر عالي، ودايمًا فرحتها غالية، وربنا يحفظ بلدنا ويفرحنا بيها دايمًا.”

ولاقى منشور ليلى علوي تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين شاركوها فرحة التأهل التاريخي، مشيدين بدعمها الدائم للمنتخب الوطني



حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.





وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.





موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال





تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.