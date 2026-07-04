صفحة جديدة في تاريخ الكرة.. كيف علّقت صحف العالم على إنجاز منتخب مصر؟

حظي تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم باهتمام إعلامي واسع، بعدما نجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، عقب فوزه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

إشادة واسعة بالأداء وروح المقاتلين

أجمعت وسائل الإعلام العالمية على الإشادة بما قدمه لاعبو المنتخب المصري، مؤكدة أن الفريق أظهر شخصية قوية وروحًا قتالية طوال اللقاء، ونجح في التعامل مع الضغوط حتى حسم بطاقة التأهل. كما نال القائد محمد صلاح إشادات كبيرة بعد دوره القيادي داخل الملعب ومساهمته في قيادة زملائه نحو كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

الصحافة الإسبانية تحتفي بإنجاز الفراعنة

أبرزت الصحف الإسبانية التأهل التاريخي لمنتخب مصر، مؤكدة أن الفريق واصل عروضه القوية واستحق العبور إلى الدور ثمن النهائي. كما أشارت إلى أن المنتخب المصري ينتظر التعرف على منافسه المقبل، بينما اعتبرت أن خسارة أستراليا أنهت مشاركة منتخبات قارة آسيا في البطولة.

اهتمام بريطاني بتفاصيل ركلات الترجيح

ركزت الصحف البريطانية على أحداث ركلات الترجيح، موضحة أن مشاركة حارس مرمى أستراليا في اللحظات الأخيرة لم تحقق الهدف المنتظر، بعدما نجح لاعبو مصر في تسجيل جميع الركلات بثقة كبيرة، ليحسموا التأهل عن جدارة.

إشادة إيطالية وفرنسية بالإنجاز المصري

وصفت الصحف الإيطالية تأهل منتخب مصر بأنه إنجاز تاريخي يعكس تطور الكرة المصرية، مشيدة بالأداء الجماعي والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة.

وفي فرنسا، أكدت وسائل الإعلام أن المنتخب المصري كسر حاجزًا تاريخيًا طال انتظاره، وحقق إنجازًا سيظل محفورًا في ذاكرة جماهيره، بعدما بلغ الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ انطلاق مشاركاته في كأس العالم، ليواصل رحلته بثقة وطموح نحو كتابة المزيد من الإنجازات