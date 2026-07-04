قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بلوغ دور الـ16.. مصر والمغرب يواصلان تشريف الكرة العربية في مونديال 2026
صفحة جديدة في تاريخ الكرة.. كيف علّقت صحف العالم على إنجاز منتخب مصر؟
كاف: مصر تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
إسلام صادق: إقصاء أستراليا يؤكد نجاح حسام حسن مع منتخب مصر
بعد التأهل لثمن النهائي.. أرقام تاريخية تزين مشوار منتخب مصر بقيادة حسام حسن
هيثم حسن: كتبنا التاريخ مع منتخب مصر.. والجماهير تستحق هذه الفرحة
إبراهيم فايق : عملها فتوة الناس الغلابة حسام حسن.. مبروك يا مصر
محمد صلاح: نمتلك الكثير لتقديمه.. وجاهزون لمواصلة الحلم في كأس العالم
إمام عاشور: لاعبو مصر رجال.. والانتصار له طعم خاص بعد ملحمة التأهل
أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي ومنتخب مصر بـ الإنجاز التاريخي في كأس العالم
حسام حسن: أهدي التأهل التاريخي للشعبين المصري والفلسطيني
حفيظ دراجي يحتفي بإنجاز منتخب مصر : هذا مكانكم الطبيعي بين كبار العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفحة جديدة في تاريخ الكرة.. كيف علّقت صحف العالم على إنجاز منتخب مصر؟

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

حظي تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم باهتمام إعلامي واسع، بعدما نجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، عقب فوزه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

إشادة واسعة بالأداء وروح المقاتلين

أجمعت وسائل الإعلام العالمية على الإشادة بما قدمه لاعبو المنتخب المصري، مؤكدة أن الفريق أظهر شخصية قوية وروحًا قتالية طوال اللقاء، ونجح في التعامل مع الضغوط حتى حسم بطاقة التأهل. كما نال القائد محمد صلاح إشادات كبيرة بعد دوره القيادي داخل الملعب ومساهمته في قيادة زملائه نحو كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

الصحافة الإسبانية تحتفي بإنجاز الفراعنة

أبرزت الصحف الإسبانية التأهل التاريخي لمنتخب مصر، مؤكدة أن الفريق واصل عروضه القوية واستحق العبور إلى الدور ثمن النهائي. كما أشارت إلى أن المنتخب المصري ينتظر التعرف على منافسه المقبل، بينما اعتبرت أن خسارة أستراليا أنهت مشاركة منتخبات قارة آسيا في البطولة.

اهتمام بريطاني بتفاصيل ركلات الترجيح

ركزت الصحف البريطانية على أحداث ركلات الترجيح، موضحة أن مشاركة حارس مرمى أستراليا في اللحظات الأخيرة لم تحقق الهدف المنتظر، بعدما نجح لاعبو مصر في تسجيل جميع الركلات بثقة كبيرة، ليحسموا التأهل عن جدارة.

إشادة إيطالية وفرنسية بالإنجاز المصري

وصفت الصحف الإيطالية تأهل منتخب مصر بأنه إنجاز تاريخي يعكس تطور الكرة المصرية، مشيدة بالأداء الجماعي والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة. 

وفي فرنسا، أكدت وسائل الإعلام أن المنتخب المصري كسر حاجزًا تاريخيًا طال انتظاره، وحقق إنجازًا سيظل محفورًا في ذاكرة جماهيره، بعدما بلغ الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ انطلاق مشاركاته في كأس العالم، ليواصل رحلته بثقة وطموح نحو كتابة المزيد من الإنجازات

منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة كاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الإمام الأكبر يعزّي الدكتور إبراهيم الهدهد في وفاة والدته

برقية عزاء

مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق في وفاة والدته

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود يبرز خصوصية سورة هود في ختام قصة الطوفان

بالصور

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد