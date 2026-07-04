إسلام صادق: إقصاء أستراليا يؤكد نجاح حسام حسن مع منتخب مصر

أشاد الاعلامي إسلام صادق بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المدير الفني حسام حسن نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب بعد هذا الإنجاز غير المسبوق.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على "فيسبوك": "المنتخب الوطني يحقق إنجازًا غير مسبوق بالتأهل لدور الـ16 في كأس العالم بعد إقصاء أستراليا بركلات الترجيح 4-2.. وحسام حسن يدخل التاريخ ويثبت أقدامه ويستمر مع الفراعنة بقوة الجماهير وما قدمه في المونديال."

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبهذا الانتصار، ضرب الفراعنة موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 أمام الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الوطني لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد.