محمد العدل : شكراً لـ حسام حسن ولاعبي المنتخب على الفرحة التاريخية

أشاد المنتج محمد العدل بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، موجهًا الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين بعد الأداء المميز الذي قدمه الفراعنة.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله.. إنجاز تاريخي للكورة المصرية ولحسام حسن. شكراً لكم جميعاً على تلك الفرحة، شكراً لكل اللاعبين، وشكراً حسام حسن وجهازه."

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبهذا الفوز، ضرب الفراعنة موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 أمام الفائز من الأرجنتين والرأس الأخضر يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.