طارق السيد بعد الفوز علي أستراليا : مبروك لمصر صعود تاريخي

أشاد طارق السيد لاعب الزمالك السابق بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكتب طارق السيد، عبر حسابه على "فيسبوك": "مبروك لمصر صعود تاريخى"

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبهذا الفوز، ضرب الفراعنة موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 أمام الفائز من الأرجنتين والرأس الأخضر يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.