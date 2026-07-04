إبراهيم سعيد يحتفي بتأهل مصر التاريخي: لاعيبة رجالة فرحتونا يا أبطال

حرص إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على تهنئة المنتخب الوطني بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه على "فيسبوك": "مبروووك لمصر.. لاعيبة رجاله فرحتونا يا أبطال ".

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.