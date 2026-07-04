اليمن .. مصرع 6 أشخاص واصابة 3 آخرين داخل بئر مياه في محافظة إب

صرحت مصادر محلية يمنية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وآُصيب ثلاثة آخرين اختناقا داخل بئر مياه في محافظة إب وسط اليمن، بسبب استنشاق الغازات المنبعثة من مولد لرفع المياه.
وبحسب المصادر اليمنية ؛ فقد وقعت حدثت بمنطقة الهجرة بمديرية يريم، شمالي المحافظة الجبلية، حيث تعرض أحد الأشخاص للاختناق في أثناء أعمال تعميق البئر عقب تشغيله مولد رفع المياه، ما أدى إلى انبعاث غازات سامة داخل البئر أفقدته الوعي.
وأكدت المصادر أن عددا من الأهالي نزلوا تباعا في محاولة لإنقاذه إلا أنهم تعرضوا للاختناق، ما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالة بعضهم بالحرجة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاختناق داخل آبار المياه في اليمن الذي يعده البنك الدولي من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 بالمئة من السكان، أي نحو 22 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.
ولجأ آلاف اليمنيين منذ اندلاع الحرب قبل 11 عاما إلى الاستعانة بمولدات الكهرباء أو الطاقة المتجددة، ومن أهمها الطاقة الشمسية لتعويض انقطاع الكهرباء المستمر والمزمن ولسحب المياه من الآبار المنتشرة بكثرة في المزارع خاصة في المحافظات الزراعية في شمال وغرب اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي