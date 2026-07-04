اليمن .. مصرع 6 أشخاص واصابة 3 آخرين داخل بئر مياه في محافظة إب

صرحت مصادر محلية يمنية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وآُصيب ثلاثة آخرين اختناقا داخل بئر مياه في محافظة إب ‌وسط اليمن، بسبب استنشاق الغازات المنبعثة من مولد لرفع المياه.

وبحسب المصادر اليمنية ؛ فقد وقعت حدثت بمنطقة الهجرة بمديرية يريم، ​شمالي المحافظة الجبلية، حيث تعرض أحد الأشخاص ​للاختناق في أثناء أعمال تعميق البئر عقب تشغيله ⁠مولد رفع المياه، ما أدى إلى انبعاث ​غازات سامة داخل البئر أفقدته الوعي.



وأكدت المصادر أن ​عددا من الأهالي نزلوا تباعا في محاولة لإنقاذه إلا أنهم تعرضوا للاختناق، ما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة ثلاثة ​آخرين. ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، ​فيما وصفت حالة بعضهم بالحرجة.



وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاختناق ‌داخل ⁠آبار المياه في اليمن الذي يعده البنك الدولي من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 بالمئة من السكان، ​أي نحو ​22 مليون ⁠نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.



ولجأ آلاف اليمنيين منذ ​اندلاع الحرب قبل 11 عاما إلى الاستعانة ​بمولدات ⁠الكهرباء أو الطاقة المتجددة، ومن أهمها الطاقة الشمسية لتعويض انقطاع الكهرباء المستمر والمزمن ولسحب المياه من الآبار ⁠المنتشرة ​بكثرة في المزارع خاصة في ​المحافظات الزراعية في شمال وغرب اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي