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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن .. مصرع 6 أشخاص واصابة 3 آخرين داخل بئر مياه في محافظة إب

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

صرحت مصادر محلية يمنية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وآُصيب ثلاثة آخرين اختناقا داخل بئر مياه في محافظة إب ‌وسط اليمن، بسبب استنشاق الغازات المنبعثة من مولد لرفع المياه.

وبحسب المصادر اليمنية ؛ فقد وقعت حدثت بمنطقة الهجرة بمديرية يريم، ​شمالي المحافظة الجبلية، حيث تعرض أحد الأشخاص ​للاختناق في أثناء أعمال تعميق البئر عقب تشغيله ⁠مولد رفع المياه، ما أدى إلى انبعاث ​غازات سامة داخل البئر أفقدته الوعي.

وأكدت المصادر أن ​عددا من الأهالي نزلوا تباعا في محاولة لإنقاذه إلا أنهم تعرضوا للاختناق، ما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة ثلاثة ​آخرين. ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، ​فيما وصفت حالة بعضهم بالحرجة.
 

وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاختناق ‌داخل ⁠آبار المياه في اليمن الذي يعده البنك الدولي من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 بالمئة من السكان، ​أي نحو ​22 مليون ⁠نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.

ولجأ آلاف اليمنيين منذ ​اندلاع الحرب قبل 11 عاما إلى الاستعانة ​بمولدات ⁠الكهرباء أو الطاقة المتجددة، ومن أهمها الطاقة الشمسية لتعويض انقطاع الكهرباء المستمر والمزمن ولسحب المياه من الآبار ⁠المنتشرة ​بكثرة في المزارع خاصة في ​المحافظات الزراعية في شمال وغرب اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي

اليمن الطاقة الشمسية غازات سامة انقطاع الكهرباء في اليمن

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