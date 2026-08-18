الذهب يرتفع مع تراجع مخاوف رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مع تراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,424.28 دولار للأوقية ، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4,480.90 دولار.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.9% إلى 66.40 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,772.75 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1,330.05 دولار للأوقية.

واستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر أمام معظم العملات الرئيسية؛ ما يجعل المعادن المسعرة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة آي جي، إن الذهب يواصل مكاسبه بعد بيانات الاقتصاد الأمريكي الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي، والتي عززت الآمال في أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام».

وعادة ما يستفيد الذهب من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا.

ووفقًا لمعظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع للرأي، سيُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال الشهر المقبل وحتى نهاية العام.

كما تحولت توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر إلى ترجيح يبلغ نحو 65% لبقاء الفائدة دون تغيير، بعد تسجيل خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال يوليو، وصدور بيانات تضخم للمستهلكين جاءت دون التوقعات، إلى جانب ضعف مبيعات التجزئة.

وتتركز أنظار الأسواق على محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره الأربعاء.

وأضاف سيكامور أن الذهب يبدو أيضًا في طريقه لاستعادة مكانته كملاذ آمن، مشيرًا إلى أن التصريحات الإيرانية المتشددة ساعدت المعدن على تجاوز تأثير ارتفاع عوائد السندات.