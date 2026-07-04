عصام الشوالي: مصر تكتب التاريخ.. والآن إلى مواجهة صلاح وميسي

احتفى المعلق الرياضي عصام الشوالي بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مهنئًا الفراعنة على بلوغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخهم.

وكتب عصام الشوالي، عبر حسابه على "فيسبوك": "مصر تكتب التاريخ.. دور 16 تاريخي بعد الركلات. مبروك للفراعنة، والآن إلى المواجهة.. ميسي وصلاح."

وجاءت رسالة الشوالي عقب نجاح منتخب مصر في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026، بعدما تفوق على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مباراة دور الـ32.

وبهذا الفوز، ينتظر المنتخب المصري الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 أمام الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.