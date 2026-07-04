أحمد شوبير يحتفل بتألق نجله مصطفى: أحلى حاجة في الدنيا فرحة الأب

عبر الإعلامي أحمد شوبير عن سعادته الكبيرة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، في مناسبة شهدت مشاركة نجله، حارس المرمى مصطفى شوبير، ضمن صفوف الفراعنة.

وكتب شوبير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “أحلى حاجة في الدنيا فرحة الأب ”، في رسالة فهمها المتابعون على أنها تعبير عن فخره بابنه مصطفى شوبير، الذي كان جزءًا من منتخب مصر الذي حقق التأهل التاريخي، إلى جانب احتفاله بإنجاز المنتخب وإسعاد الجماهير المصرية



حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.

وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.





موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال

تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.