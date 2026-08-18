نواف سلام يستقبل المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من بيروت، إن استقبال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للسفيرة هند درويش، رئيسة البعثة اللبنانية لدى اليونسكو، يأتي في إطار الاستعداد لزيارة المدير العام للمنظمة، الدكتور خالد العناني، إلى بيروت هذا الأسبوع.

وأوضح سنجاب، أن الزيارة وهي الأولى للعناني إلى لبنان منذ توليه منصبه، تحمل أهمية خاصة في ظل إدراج قلاع جبل عامل الخمس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على المواقع الأثرية والتاريخية.

وأضاف أن العناني سيجري لقاءات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الثقافة غسان سلامة، إلى جانب جولات ميدانية، مشيراً إلى أن الزيارة تمثل رسالة دعم أممية للبنان وحماية لتراثه.