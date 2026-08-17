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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يونيفيل ترصد تصاعداً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان

النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان
النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان
أ ش أ

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر الميداني وتصاعد وتيرة الاعتداءات على المناطق الجنوبية.

وأشارت «اليونيفيل» - في بيان - إلى أنها سجّلت خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 16 أغسطس، متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً في جنوب لبنان، لافتةً إلى أن هذا المعدل ارتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بلغ عدد المقذوفات 208 يوم السبت و185 يوم الأحد الماضيين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في الجنوب هشاً، فيما تواصل «اليونيفيل» أداء مهامها في المنطقة ومراقبة التطورات الميدانية، وسط تأكيد أممي على ضرورة الالتزام بالأطر والقرارات الدولية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد التصعيد.

ويعكس ارتفاع عدد المقذوفات خلال الفترة المذكورة استمراراً في النشاط العسكري جنوباً، بما يزيد من المخاطر التي تواجه السكان ويعمّق حالة عدم الاستقرار في القرى والبلدات الحدودية، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والأمنية لمعالجة الوضع في الجنوب والحفاظ على التهدئة.

قوات الأمم المتحدة لبنان المناطق الجنوبية

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