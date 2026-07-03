محمد ثروت لـ مصطفى شوبير: يا فرحة أبوك بيك يا سبايدر شو

وجه الفنان محمد ثروت رسالة طريفة لحارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير، أشاد فيها بأدائه ولاعبي المنتخب في مباراة مصر وأستراليا.

وقال ثروت مازحًا، خلال ظهوره في برنامج «قبل الماتش» المذاع على قناة صدى البلد: “إحنا عملنا شو رائع.. شوبير شو حلو، دا سبايدر شو، وصد ضربة جزاء قدام إيران الماتش اللي فات”، مهنئًا اللاعب على تألقه خلال اللقاء.

وأضاف: “ربنا يبارك يا أوفا، يا فرحة أبوك بيك يا سبايدر شو".

وتابع بتعليق ساخر على بعض قرارات التحكيم: “الحكم كان أقرع وشبه وائل جمعة.. ولو مش مصري صميم مكنش لغى الهدف”، في إشارة طريفة لأحداث المباراة.

واختتم حديثه بموقف كوميدي أثار ضحك الحضور، قائلًا: “جبت سباك من الفيفا وقالي العيب من المأسورة الأم”، في لقطة طريفة تعكس أسلوبه المعتاد في المزاح داخل البرنامج.