السقا ضيف "قبل الماتش" الجمعة.. والبرنامج يتجاوز 50 مليون مشاهدة

يحل النجم أحمد السقا ضيفًا على برنامج "قبل الماتش"، المذاع عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة تُعرض مساء يوم الجمعة المقبل الساعة السادسة والنصف مساء ويتحدث السقا عن منتخب مصر في كأس العالم وتوقعه لمواجهة الفراعنة ضد أستراليا في دور الـ٣٢.

ويواصل برنامج "قبل الماتش" تحقيق نجاح كبير منذ انطلاقه، بعدما تجاوزت مشاهدات حلقاته السابقة 50 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز البرامج الرياضية.

ومن المنتظر أن تشهد حلقة الليلة مع أحمد السقا تفاعلًا واسعًا من الجمهور، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها، والنجاح اللافت الذي يحققه البرنامج مع ضيوفه المميزين.