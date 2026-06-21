قبل الماتش مع عمرو رمزي ومحمد ثروت.. النسناسة سوزي هتتوقع مين يفوز؟ مصر ولا نيوزيلندا

أجرى الفنان محمد ثروت والفنان عمرو رمزي، توقعا عن الفائز في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، والتي تنطلق في الصباح الباكر ليوم غد الإثنين.



وقال الفنان محمد ثروت، أثناء تقديم برنامج قبل الماتش، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن :"باذن الله الفوز لمصر"، ليرد عليه عمرو رمزي، :"بمنتهى الشفافية النسناسة سوزي اختارت منتخب مصر".

وعرضت قناة صدى البلد، برومو الحلقة الجديدة من البرنامج، المقرر إذاعتها اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، والذي أبرز أن الإعلامي أحمد موسى سيكون ضيف حلقة اليوم.