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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القلق الرسمي.. مفيدة شيحة: استعدادات مكثفة للتعليم مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات” على شاشة قناة النهار، إن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة الأخيرة بعدد من التجهيزات والإجراءات التي تهدف إلى توفير راحة أكبر للطلاب وطمأنة لأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات وامتحانات الثانوية العامة.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن الأسر المصرية تعيش حالة من الترقب والقلق مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، واصفة هذه المرحلة بـ“الموسم الرسمي للقلق”، لما تمثله من ضغط نفسي داخل البيوت المصرية، خاصة مع استعدادات تمتد قبل الامتحانات بفترة طويلة.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذه الفترة تتطلب قدراً كبيراً من التنظيم داخل الأسرة، سواء من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، من أجل تخطي الامتحانات بأفضل صورة ممكنة.

مفيدة شيحة وزارة التربية والتعليم الإعلامية مفيدة شيحة

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