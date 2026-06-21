القلق الرسمي.. مفيدة شيحة: استعدادات مكثفة للتعليم مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات” على شاشة قناة النهار، إن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة الأخيرة بعدد من التجهيزات والإجراءات التي تهدف إلى توفير راحة أكبر للطلاب وطمأنة لأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات وامتحانات الثانوية العامة.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن الأسر المصرية تعيش حالة من الترقب والقلق مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، واصفة هذه المرحلة بـ“الموسم الرسمي للقلق”، لما تمثله من ضغط نفسي داخل البيوت المصرية، خاصة مع استعدادات تمتد قبل الامتحانات بفترة طويلة.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذه الفترة تتطلب قدراً كبيراً من التنظيم داخل الأسرة، سواء من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، من أجل تخطي الامتحانات بأفضل صورة ممكنة.