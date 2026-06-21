رئيس وزراء بولندا: استمرار تصعيد السياسيين للخلاف مع أوكرانيا خطأ استراتيجي

اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن استمرار انخراط السياسيين في بولندا وأوكرانيا في الخلاف القائم بين البلدين؛ يمثل "خطأً استراتيجيًا" سيعود بالضرر على كلا الجانبين.

وأوضح توسك، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن تمادي السياسيين في تعميق هذا النزاع؛ يُعد خطأً استراتيجيًا ستخسر فيه بولندا وأوكرانيا على الصعد التجارية والجيوسياسية وعلى مستوى السمعة الدولية.

وأشار إلى أنه يسعى خلال مباحثاته مع الشركاء الأوروبيين، إلى تقليل الأضرار، واحتواء التوترات، واصفا هذه المهمة بـ"الشاقة".

وكان الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، قد قرر أمس الأول، الجمعة، تجريد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من وسام النسر الأبيض.

وفي تعليقه على هذا القرار؛ قال “نافروتسكي”: إن البولنديين يتفهمون طبيعة الحرب والتهديد الروسي.

وفي أعقاب قرار نافروتسكي؛ أعلن زيلينسكي، أمس السبت، أنه أعاد وسام "النسر الأبيض" إلى الرئيس البولندي عبر البريد، مؤكدا أن أوكرانيا تظل منفتحة على كلأشكال التعاون البناء مع شركائها.