أحمد السقا يكشف كواليس مسيرته الكروية ويستعيد ذكريات الملاعب في "قبل الماتش"

حلّ الفنان أحمد السقا ضيفًا على الفنانين محمد ثروت وعمرو رمزي في برنامج «قبل الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث عن مباراة مصر وأستراليا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال السقا إن حضوره الحلقة جاء بدافع محبته الكبيرة لثروت ورمزي، إلى جانب دعمه للمنتخب المصري، مضيفًا: «محبتكم عندي قد إيه والله، والمنتخب المصري طبعًا حبيب الشعب كله».

وخلال اللقاء، كشف السقا عن تفاصيل مسيرته الكروية، موضحًا أنه بدأ في نادي النيل ثم الأهلي، قبل انتقاله للزمالك، مرورًا بفترات لعب في أمريكا وعدد من الأندية الأخرى، ثم العودة مجددًا للزمالك ومنتخب مصر.

كما استعاد ذكريات مشاركته في قطاع الناشئين وإصابته قبل السفر إلى البرتغال، والتي أثرت على استكمال مشواره الاحترافي، متحدثًا عن عدد من زملائه في تلك الفترة داخل أندية القمة المصرية.