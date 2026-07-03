محمد ثروت وعمرو رمزي عن احتفال لاعب إيران: إحنا نقدر نحفل على العالم كله

شهد برنامج «قبل الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، حالة من الضحك بين الفنانين محمد ثروت وعمرو رمزي، بعدما علّقا بشكل ساخر على احتفال أحد لاعبي منتخب إيران عقب تسجيله هدفًا.

وقال محمد ثروت مازحًا: "حسسني إنه الوحيد اللي جاب جون في العالم كله"، في إشارة إلى احتفال اللاعب الذي استمر لفترة طويلة وحرصه على التقاط الصور بعد الهدف.

وردّ عليه الفنان عمرو رمزي بتعليق كوميدي قائلًا: "إحنا معلمين ونقدر نحفل على العالم كله... بس إحنا مؤدبين"، وهو ما أشعل موجة من الضحك داخل الاستوديو.

وجاءت تعليقات الثنائي خلال برنامج «قبل الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، ضمن التغطية الخاصة للمباريات.