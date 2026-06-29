محمد ثروت: سعيد بالمشاركة في المسلسل السوري عائلة تعمل عمايل

كشف الفنان محمد ثروت عن كواليس مشاركته في المسلسل السوري الجديد "عائلة تعمل عمايل"، الذي يجمعه بعدد من نجوم مصر وسوريا، مؤكداً أن العمل يحمل طابعاً كوميدياً اجتماعياً يعتمد على المفارقات والمواقف الإنسانية في إطار مشوق.

وقال محمد ثروت، لـ صدى البلد الإخباري، إنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "ممدوح"، وهو رجل مصري يسافر إلى سوريا بحثاً عن ورثة لعائلته، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث غير المتوقعة التي تقلب مجرى حياته، مشيراً إلى أن الشخصية تمر بالعديد من المفاجآت والمواقف الكوميدية التي تمنح العمل إيقاعاً مختلفاً.

وأوضح ثروت أن فكرة المسلسل تعتمد على مزج الكوميديا بالدراما الاجتماعية، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الذي يجمع نجوماً من مصر وسوريا، مؤكداً أن التعاون الفني العربي يضيف ثراءً كبيراً للأعمال الدرامية ويمنح الجمهور تجربة جديدة.

يذكر أن، أكد الكاتب لؤي النوري أن الحديث عن تفاصيل العمل لا يزال في بدايته، موضحاً أن المسلسل ما زال في مرحلة التحضير، وأن فريق العمل يواصل الاستعدادات النهائية قبل انطلاق التصوير.

وأشار النوري إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عائلة مصرية تصل إلى دمشق للمطالبة بحقها في إرث داخل منزل عربي قديم تقيم فيه عائلة دمشقية، لتنشأ بين العائلتين منافسة مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية، في إطار اجتماعي خفيف يسلط الضوء على العلاقات الإنسانية والاختلافات الثقافية التي تتحول إلى مصدر للضحك والتقارب في الوقت نفسه.

ويضم مسلسل “عائلة تعمل عمايل”: محمد ثروت، ومنى فضالي، وأيمن رضا، إلى جانب عدد من الفنانين من مصر وسوريا.