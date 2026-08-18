كشفت ماجدة نور الدين، مدير عام التسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي، كواليس وتفاصيل معرض «ديارنا 2026» مصر بتتكلم حرفي، موضحة أن عدد العارضين يصل لـ 450.



وقالت “نور الدين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتمكين الاقتصادي.

وأضافت مدير عام التسويق والمعارض بوزارة التضامن أن وزيرة التضامن حريصة على دعم أصحاب الحرف التراثية القادرين على العمل والإنتاج.

وأكدت أنه يتم فتح منافذ تسويقية جديدة ويكون هناك معرض ديارنا بصفة دورية ويشارك فيه أسر منتجة يمثلون مختلف المحافظات موجودين حاليا في معرض ديارنا الذي يستمر لمدة شهرين.

واختتمت أن المنتجات المعروضة تشمل مفروشات، سجاد، صوف، شنط، جلد طبيعي، خرز، نحاس بأنواع، صدف، خزف، فخار، الملابس الخاصة بالسيدات، وأقطان مطرزة بالتراث الحرفي المصري الأصيل.

