قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روساتوم ترد على بوليتيكو: "الضبعة" يتم تحت الرقابة المستمرة للجهات المختصة في مصر وروسيا
قاليباف يزور العراق غدا لبحث التطورات الإقليمية
فيديو توعوي لطلاب المرحلة الثانية للتعريف بخطوات ما بعد نتيجة التنسيق
فيرمين لوبيز يعلق على صفقة جوليان ألفاريز ويكشف خيارات برشلونة في الهجوم
رودري يصل المدينة الرياضية ببرشلونة للخضوع للكشف الطبي
غلق وتشميع 74 منشأة لعلاج الإدمان غير مرخصة وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزة
بسبب زلزال كولومبيا.. شاكيرا تتعهد ببناء 10 مدارس
تفاصيل تصدر مصر لصادرات الفراولة عالميًا خلال 2025
وزير التخطيط ورئيس الوطنية للإعلام يبحثان آليات تسوية المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية
بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 شخصًا
بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
وزيرة الإسكان تبحث مقترحات إدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كواليس وتفاصيل معرض «ديارنا 2026».. مصر بتتكلم حرفي

ديارنا
ديارنا
البهى عمرو

كشفت ماجدة نور الدين، مدير عام التسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي، كواليس وتفاصيل معرض «ديارنا 2026» مصر بتتكلم حرفي، موضحة أن عدد العارضين يصل لـ 450.


وقالت “نور الدين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتمكين الاقتصادي.

وأضافت مدير عام التسويق والمعارض بوزارة التضامن أن وزيرة التضامن حريصة على دعم أصحاب الحرف التراثية القادرين على العمل والإنتاج.

وأكدت أنه يتم فتح منافذ تسويقية جديدة ويكون هناك معرض ديارنا بصفة دورية ويشارك فيه أسر منتجة يمثلون مختلف المحافظات موجودين حاليا في معرض ديارنا الذي يستمر لمدة شهرين.

واختتمت أن المنتجات المعروضة تشمل مفروشات، سجاد، صوف، شنط، جلد طبيعي، خرز، نحاس بأنواع، صدف، خزف، فخار، الملابس الخاصة بالسيدات، وأقطان مطرزة بالتراث الحرفي المصري الأصيل.
 

ديارنا 2026 التضامن وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

المتهم باستغلال أطفال التسول

حراسة أمنية مشددة لعرض التوربيني على النيابة بتهمة إستغلال الأطفال في التسول

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

والدة إبراهيم شيكا اللاعب الراحل مع أرملته

إخلاء سبيل والدة إبراهيم شيكا على ذمة اتهام أرملته لها بالسب والتشهير

بالصور

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

تشنج الساق أثناء النوم.. نقص عنصر غذائي أم مشكلة أخرى؟

تشنج الساق
تشنج الساق
تشنج الساق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد