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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كنت بأدبه.. تفاصيل إنهاء حياة صغير على يد أبيه في المحلة.. وقرار عاجل من النيابة

مجمع محاكم المحلة
مجمع محاكم المحلة
الغربية أحمد علي

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة  أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاه طفل علي يد والده بعدما انهال عليه بالضرب المبرح بدعوي تهذيبه ووفاته متأثرا بإصابته .

تحرك نيابي عاجل 

وأمرت النيابة العامة بحبس الأب المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقواله وأخذ أقوال أفراد الأسرة وشهود عيان من الجيران فضلا عن إنهاء تصريح دفن الطفل الضحية عقب عرضه على جهه الطب الشرعي وإعداد تقرير كافة حول إصابته التي تسببت في وفاته.

لحظات ندم الأب

"كنت بأدبه ولم اتعمد إيذائه أو التخلص منه ربنا يصبرني علي رحيله " بتلك الكلمات تحدث الأب المتهم أمام جهات التحقيق متابعا "شقاوته وعدم طاعته لي ولوالدته كانت سبب في تهذيبه ويارتني ما لمسته .. فقدت أغلي ماليا في حياتي " .

رواية شهود عيان 

وأفاد شهود عيان من الجيران أن الأب المتهم أنهي حياة ابنه الصغير في نهاية العقد الأول من عمره  بحجه تأديبه عقب الاعتداء عليه بالضرب وتسببت إصابته في رحيله المفاجىء.

كان ضباط مباحث قسم أول المحلة قد تمكنوا من ضبط الأب المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على ابنه "محمد .ا"   بحجه تقويم سلوكه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة طفل صغير علي يد والده بسبب الاعتداء عليه بالضرب بحجة تهذيبه.

ضبط المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة من ضبط الأب المتهم وتم اقتياده إلي ديوان القسم والتحفظ على جثمان الطفل الضحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.،

اخبار محافظة الغربية حبس الاب المتهم إنهاء حياة ابنه المحلة تهذيبه

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