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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الأب إلى الابن .. إرث شوبير في كأس العالم بحروف الذهب

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
مجدي سلامة

واصل الدولي المصري مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، كتابة التاريخ مع الفراعنة في كأس العالم.

وشارك مصطفى شوبير في أول ثلاث مباريات بدور المجموعات مع منتخب مصر في كأس العالم.

أصبح شوبير أكثر حارس مرمى مشاركة مع منتخب مصر في تاريخ المونديال، متجاوزًا رقم والده أحمد شوبير. 

 أكثر حراس منتخب مصر مشاركة في كأس العالم: 

 مصطفى شوبير —  4 مباريات

 أحمد شوبير —  3 مباريات

 محمد الشناوي —  مباراتان

 مصطفى كامل منصور —  مباراة واحدة

 عصام الحضري —  مباراة واحدة

يُذكر أن مصطفى شوبير سيشارك أساسيًا اليوم أيضًا في مباراة منتخب مصر وأستراليا، بدور الـ 32.

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