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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: شعرت بالفخر والقلق مع رؤية مصطفى شوبير يحرس مرمى مصر في كأس العالم

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه بطبيعته لا يُظهر مشاعره ويحتفظ بها بداخله، لكنه لم يستطع إخفاء ما شعر به عند مشاهدة نجله مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

مصطفي شوبير 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في الحقيقة، أنا بطبيعتي لا أُظهر مشاعري، وأحتفظ بها بداخلي. لكن عندما شاهدت مصطفى يحرس مرمى مصر في كأس العالم اختلطت بداخلي مشاعر كثيرة؛ الفخر والاعتزاز والفرحة والحب والبكاء والقلق".

وأضاف: "أعترف بأن القلق والتوتر كانا أكبر من شعوري بالخوف عليه، لأنني أعرف حجم المسؤولية والضغوط التي يتحملها حارس مرمى منتخب مصر، لكن مصطفى جدع ويجيد تحمل المسئولية".

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